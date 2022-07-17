به گزارش خبرنگار مهر، دهقان باقری پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از مزارع پرورش زنبور عسل در اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل قطب تولید عسل در کشور است که سالانه شاهد صادرات هزاران تن از این محصول و فرآورده شفابخش به اقصی نقاط کشور و جهان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در استان اردبیل مزارع پرورش زنبور عسل از شهرهای شمالی تا جنوب اردبیل گسترده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه‌ای هر یک از مزارع ما شاهد استحصال عسل با ارقام و گونه‌های متعدد در اردبیل هستیم.

کارشناس مسئول زنبورداری سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از آغاز برداشت محصول عسل بهاره از حدود چهار هزار مزرعه پرورش زنبور عسل در استان اردبیل خبر داد و گفت: انواع عسل بهاره، عسل سبلان، عسل گون و… گونه‌های متعدد عسل در اردبیل هستند.

باقری افزود: اردبیل به دلیل داشتن شرایط اقلیمی سرد و معتدل استعدادهای بالقوه‌ای را در زمینه پرورش زنبور عسل دارد و در حال حاضر طبق آخرین آمار به دست آمده تعداد چهار هزار پرورش‌دهنده زنبور عسل در استان فعالیت می‌کنند و همه ساله بیش از هفت هزار تن عسل در استان اردبیل به عنوان نمایشگاه عسل ایران، تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس پیش‌بینی انجام شده امسال بیش از هفت هزار و ۳۰۰ تن محصول عسل در استان اردبیل برداشت می‌شود، خاطرنشان کرد: زنبورداران استان هم اکنون در مناطق ییلاقی استان مستقر هستند و پس از مدت ۲ ماه و قبل از کوچ به مناطق قشلاقی و گرمسیر، عسل تابستانه را نیز از اواخر فصل تابستان برداشت می‌کنند

باقری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ۴۶۰ هزار کندوی عسل در استان اردبیل وجود دارد و میزان عسل تولیدی به شکل سالانه در استان اردبیل هفت هزار و ۳۳۰ تن است که ۱۳۷ کیلوگرم ژله رویال نیز در استان تولید می‌شود.

وی میزان صادرات عسل استان اردبیل در سال گذشته را یادآور شد و بیان کرد: سرانه مصرف سالانه عسل در اردبیل یک‌هزار و ۲۰۰ تن است و مابقی محصول تولید شده به سایر نقاط کشور و جهان صادر می‌شود.

باقری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با توجه به اینکه کیفیت عسل استان اردبیل نسبت به سایر نقاط کشور به دلیل واقع شدن در دامنه سبلان و وجود تنوع گیاهی بالا بیشتر است، لذا به سایر استان‌ها انتقال داده شده و از طریق آن استان‌ها نیز صادرات انجام می‌شود.

مدیر زنبورداری سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: عسل سبلان استان اردبیل اولین عسلی در ایران است که به ثبت جهانی رسیده و کشور ما سومین کشور با بیشترین میزان تولید عسل در دنیاست و همچنین استان اردبیل در میزان تولید عسل رتبه سوم را دارد.