به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش قیاسیان در مراسم افتتاح سالن اسکواش لرستان گفت: این سالن ورزشی با حمایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون اسکواش دارای سه کورت به مساحت ۲۱۰ متر مربع است و با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بهسازی و افتتاح شد.

وی افزود: سالن اسکواش لرستان ظرفیت مناسبی برای شناسایی استعدادها و توسعه این رشته ورزشی است و با داشتن امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب آماده میزبانی رقابت‌های مختلف ملی و بین المللی است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان افزود :۷۰ ورزشکار لرستانی سازمان یافته شامل ۵۰ مرد و ۲۰ زن) در رشته ورزشی اسکواش فعالیت دارند.

قیاسیان از برگزاری مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در خرم‌آباد خبر داد.

مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش نیز در این مراسم گفت: مسابقات اسکواش قهرمانی کشور و رنکینگ (رده بندی) جهانی مهرماه امسال در بخش پسران و دختران به میزبانی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: علاوه بر برگزاری اردوهای مختلف تیم ملی، مسابقات قهرمانی کشور رنکینگ جهانی در بخش پسران و دختران مهرماه سال جاری به میزبانی لرستان برگزار می‌شود و این استان از حمایت‌های فدراسیون بهره مند خواهد شد.

رئیس فدراسیون اسکواش گفت: همچنین با بهره برداری از سالن اسکواش لرستان، نگاه ویژه فدراسیون به این استان خواهد بود و خرم آباد در فهرست مسابقات مختلف تمامی رده‌های سنی قرار خواهد گرفت.

سلیمانی تصریح کرد: این سالن در گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت اما به دلیل عدم استانداردهای لازم به تأیید فدراسیون نرسید و اکنون با بهسازی کفپوش و دیواره‌ها در اختیار ورزشکاران لرستانی قرار گرفته است.