پیش بینی درآمد ۱۰ هزار میلیاردی مالیات برای فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربانی زاده ظهر یکشنبه در سلسله نشستهای مدیران پاسخگو بیان کرد: بر اساس آخرین پیش بینیهای صورت گرفته استان فارس از محل درآمدهای مالیاتی انتظار میرود که ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهایی که در اخذ مالیات در نظر گرفته شده است موضوع اخذ مالیات برحق و جلوگیری از فرار مالیاتی است از این رو سازمان امور مالیاتی نیز در تلاش است تا با شفافیت زمینه اخذ مالیات را برای مردم فراهم کند این در حالی است که نباید فراموش کرد که مالیاتها از مردم و برای مردم هزینه خواهد شد.
معاون استاندار فارس ادامه داد: همکاری مردم در اخذ مالیات میتواند عاملی برای شفافیت مالیاتی نیز بوده و کمک شایان توجهای نیز به نظام مالیاتی کشور کند البته در این میان باید امکان فرار مالیاتی نیز از افرادی که به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند نیز گرفته شود.
ربانی زاده خاطرنشان کرد: عدهای پزشکان با دریافت طلا و دلار در تلاش هستند تا میزان دریافت مالیات خود را کاهش دهند این در حالی است که تمامی فعالیتهای این افراد در حال رصد بوده و عده اندکی از جامعه پزشکی هنوز هستند که به دنبال فرار مالیاتی هستند.
وی تصریح کرد: تمامی تلاشها در استان به این موضوع معطوف شده که شرکتهای بزرگی که در استان فارس در حال فعالیت هستند اما مالیات خود ار در خارج از استان پرداخت میکنند در فارس اقدام به پرداخت مالیات کنند.
به گفته این مقام مسئول برخی از شهرداریهای استان پس از دریافت مالیات بر ارزش افزوده به جای فعالیت در زمینه عمران شهری از این محل مالیات نسبت به پرداخت حقوقهای نجومی اقدام میکنند که با این شهرداریها نیز برخورد قانونی به عمل میآید.
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