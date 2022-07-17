درآمد مالیاتی ۳۱ بنگاه اقتصادی به استان فارس بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمد ابراهیمی ظهر یکشنبه در سلسله نشستهای مدیران پاسخگو در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اخذ مالیات از خانههای خالی بیان کرد: این متغیر توسط وزارت خانه در حال پیگیری است و به زودی روند اخذ مالیات از خانههای خالی در استان و کشور اغاز خواهد شد این در حالی است که سازمان به دنبال اخذ مالیات از خودروهای لوکس نیز هست.
وی ادامه داد: سامانه جامع مالیاتی اکنون در حال فعالیت است اما با مشکلات و ضعفهایی نیز دچار بوده که از جمله این مشکلات میتوان به ضعف در اطلاعات و دادههای ورودی میتوان اشاره کرد و امید است که با بررسی مشکلات زمینه برطرف شدن مشکلات موجود در این سامانه اقدام شود.
وی افزود:سامانه پایانههای فروشگاهی در نظام مالیاتی کشور به این لحاظ ایجاد شده که این سامانه بتواند تمامی اطلاعات خرید و فروش را ثبت کند از این رو در این سامانه اگر دستگاه POS ثبت نشده باشد نمیتواند اقدام به خرید و فروش کند لازم به ذکر است که بر اساس آمارهای احصا شده میتوان گفت که درآمدهای مالیاتی استان طی چند ماه اخیر دارای رشد بوده است.
محمد ابراهیمی ادامه داد: بر اساس قانون بیش از ۹۴ درصد از بودجههای هزینهای استان توسط مالیاتها تأمین میشود از این رو اگر بتوان زمینه جذب مالیات حقیقی را افزایش داد میتوان امیدوار بود که بودجههای مورد نیاز استان تأمین شود لازم به یاد اوری است که مالیات بر ارزش افزوده با ۴۸ درصد بیشترین سهم تأمین مالیات را بر عهده داشته و پس از ان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی بیشترین سهم پرداخت مالیات را با ۱۹ درصد دارند.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس متذکر شد: در راستای جذب مالیاتهای واقعی شاهد ایجاد ۱۰۰ هزار پرونده جدید در استان فارس هستیم این در حالی است که تاکنون ۲۸۴ هزار اظهارنامه مالیاتی در استان فارس تکمیل شده که این آمار در سال قبل ۱۵۰ هزار مورد بود.
به گفته این مقام مسئول فعالیتهای مالیاتی و شفافیت مالیاتی در فارس موجب شده تا ۶۳۳ درصد فرار مالیاتی کاهش یابد.
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