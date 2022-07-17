مهمترین شاخصه ولایتمداری پایبندی عملی به ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در دیدار رئیس دفتر و اعضای نظارت و بازرسی انتخابات استان ایلام اظهار کرد: نقش نظارتی شورای نگهبان یک نقش بی بدیل در نظام جمهوری اسلامی و یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به آسیبی که در صدر اسلام در عدم پاسداری از غدیر و تبیین غدیر بر جامعه اسلامی گذشت، اظهار داشت: بیعتی که مردم برای پذیرش کسی که از طرف خدا منصوب شده بود انجام دادند، در زمان خیلی کوتاهی به فراموشی سپرده شد، این درسی بود که تجربه تاریخ و تدوین کننده‌های قانون اساسی ما گرفتند که در قانون طوری چکش کاری و استحکام داشته باشد که اسلامیت نظام محفوظ بماند و پایبندی به قانون محفوظ بماند، لذا بحث نظارت شورای نگهبان مطرح شد و قوی‌ترین نقش هم در قانونگذاری دارد.

امام جمعه ایلام گفت: وقتی در مجلس قانونی را تصویب می‌کند تا زمانی که به تایید شورای نگهبان نرسد اعتبار قانونی ندارد و این نقش شورای نگهبان امضا برای مشروع بودن این قانون است که این دژ محکمی است که برای سلامتی نظام بازدارنده است.

حجت الاسلام کریمی تبار عنوان داشت: در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شورای نگهبان بالاترین نقش را دارد، مشکلی که الان داریم این است برخی از کسانی که می‌خواهند در جایگاهی قرار بگیرند، نگاه آنها به جایگاه یک نگاه مادی است و نه احساس مسئولیت و تکلیف شرعی، و در رنگ و بوی تبلیغات این افراد چیزی دیده می‌شود که نشان از تکلیف مداری نیست.

وی افزود: برخی موارد مشاهده می‌شود که کسانی که منتخب مردم هستند عملکرد آنها با وظایف قانونی شان فاصله دارد که در اینجا وظیفه شورای نگهبان است که از اول صلاحیت افراد را بررسی کند و کار حساسی هم است، چرا که برخی وقت‌ها برای افراد بی حاشیه هم حاشیه درست می‌کنند و با انگیزه‌های مختلف یک فضایی درست می‌کنند که طرف تخریب شود، که باید دفتر نظارت اشراف اطلاعاتی داشته باشد چرا که برخی مواقع تخریب یک فرد از یک نقطه مدیریت شده‌ای هدایت می‌شود، اشراف باید طوری باشد که این تخریب‌ها تاثیر گذار نباشد.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه عنوان داشت: قدرت تجزیه و تحلیل خبرهایی که می‌آید هم مهم است و قضاوت باید قضاوت دقیقی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار تصریح کرد: مهمترین شاخصه ولایتمداری برای تایید یا رد کسی این است که سخن رهبری را قبول دارد یا نه؟ شعار هم مطرح نیست و در عمل و پایبندی به آن مهم است، یکی از نکاتی که به دقت باید بررسی شود پاییندی عملی به ولایت فقیه است.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: در استان اخبار خیلی راحت قابل دریافت و قابل تجزیه و تحلیل است، تجزیه و تحلیل اطلاعات دقت زیادی می‌طلبد، سابقه و ارتباط افراد بسیار مهم است مخصوصاً در فضایی که خیلی‌ها موفقیت خود را در تخریب دیگران می‌دانند آنجا باید دقیق باشد و مسئولیت شما را مضاعف می‌کند.