شناسایی ۴۴۹ ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۸۲ بیمار بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آخرین آمار ابتلاء به کرونا تا پایان ۲۴ ساعت گذشته در استان ۱۰۸ نفر بوده است اظهار داشت: تاکنون ۲۱۹ هزار و ۶۸ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی عنوان کرد: تاکنون متأسفانه دو هزار و ۸۵۰ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۸۲ نفر اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، آمار مبتلایان به کرونا در لرستان طی هفته گذشته ۲۱۸ هزار و ۶۱۹ نفر بود که مقایسه آن نسبت به آمار جدید اعلام شده (۲۱۹ هزار و ۶۸ نفر)، حاکی از ابتلای ۴۴۹ لرستانی به کرونا طی یک هفته گذشته است.