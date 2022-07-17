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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

پایگاه امداد و نجات کوهستان شهرستان طبس افتتاح شد

پایگاه امداد و نجات کوهستان شهرستان طبس افتتاح شد

بیرجند- معاون امداد و نجات هلال احمر خراسان جنوبی از آغاز به کار پایگاه موقت امداد و نجات کوهستان در روستای گردشگری خرو شهرستان طبس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود اکبری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این پایگاه اظهار داشت: با توجه به نیاز شهرستان طبس و رخداد حوادث متعدد در محدوده رشته کوه شتری، راه اندازی پایگاه امداد و نجات کوهستان در شهرستان طبس جهت پوشش بهتر حوادث در دستور کار جمعیت هلال احمر قرار گرفت.

وی بیان کرد: پس از چندین مرحله بازدید نمایندگان سازمان امداد و نجات و کارشناسان ستادی، پایگاه موقت امداد و نجات کوهستان در محل روستای هدف گردشگری خرو راه اندازی شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های مسئولین شهرستانی و استانی در جهت راه اندازی این پایگاه، گفت: این پایگاه بصورت فصلی و با یک تیم تخصصی در روزهای تعطیل و پایانی هفته مستقر خواهد بود.

کد مطلب 5540413

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