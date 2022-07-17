به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد رضایی در دوره آموزشی جهاد تبیین ویژه ائمه جماعات خراسان جنوبی اظهار کرد: اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ریشه در اهداف بعثت، غدیر و قیام سیدالشهدا دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه برخی خواستند نظام و دستاوردهای آن را دچار تحریف کنند، بیان کرد: چون نقشه راه توسط بزرگان دین ترسیم‌شده، امکان انحراف از مسیر کلی وجود ندارد.

گام‌های رسیدن به تمدن اسلامی

رضایی با اشاره به اینکه گام اول تحقق تمدن اسلامی شکل‌گیری انقلاب بود، گفت: جرقه انقلاب را امام (ره) در سال‌های ۴۱-۴۲ شعله‌ور کردند که با سختی و زحمت فراوان در سال ۵۷ به پیروزی رسید.

وی اظهار کرد: گام دوم برای رسیدن به تمدن اسلامی تشکیل نظام اسلامی بود که این هم هنر امام بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه امام (ره) از همان آغاز انقلاب محکم ایستادند که جمهوری اسلامی شکل بگیرد، ادامه داد: در حال حاضر هم رویش‌های جدید انقلاب در حال گسترش است.

هنر یکی از راه‌های رسیدن به تمدن دینی

رضایی با اشاره به اینکه گاه یک سرود با استفاده از هنر، دنیا را به خود مشغول می‌کند، گفت: یکی از راه‌های تحقق تمدن اسلامی استفاده از ابزار هنر است و سرود هم یکی از این ابزارها است.

وی اظهار کرد: حوزوی‌ها و روحانیت نیز باید به شکلی از ابزار هنر استفاده کنند تا به تحقق تمدن اسلامی کمک شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: مرحله سوم و گام سوم برای تحقق تمدن اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است که آن هم محقق شد.

رضایی با اشاره به اینکه گام چهارم رسیدن به تمدن اسلامی تشکیل جامعه اسلامی است، بیان‌کرد: در نهایت در مراحل پنجم می‌توانیم شاهد رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی باشیم.

اهمیت موضوع جوانی جمعیت

وی با تأکید بر اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم بحث خانواده و جوانی جمعیت است، افزود: تمدن اسلامی با جمعیت بالا، جوان و با نگاه ویژه به عنصر خانواده محقق می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۰ فرمودند که این کشور استحقاق ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت را دارد ولی طبق پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۲۰ جمعیت کشور تنها به ۹۵ میلیون نفر خواهد رسید.

رضایی با اشاره به اینکه شکوه و عظمت مادری نباید در جامعه تضعیف شود، یادآور شد: یکی از مباحثی که روحانیون باید به آن توجه ویژه نشان دهند بحث قتل نفس بودن سقط جنین است.