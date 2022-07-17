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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵

رئیس پلیس راه البرز خبر داد؛

اجرای محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال

اجرای محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال

البرز - رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران – شمال و جاده کرج – چالوس در محدوده این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ الی ۲۴ امروز ۲۶ تیر ماه جاری از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه تا پایان تخلیه بار ترافیکی از کرج و تهران به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه می‌شود.

وی گفت: همچنین تردد وسیله نقلیه از ساعت ۱۴ روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۷ و ۲۸ تیرماه جاری از میدان امیر کبیر کرج و آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن آباد ممنوع و با اعلام مأموران پلیس راه تردد وسیله از ساعت ۱۶ روزهای یاد شده تا تخلیه بار ترافیکی از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه خواهد شد.

سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان البرز با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

رئیس پلیس راه البرز به رانندگان توصیه کرد علاوه بر حفظ آرامش و رعایت نکات ایمنی، مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار دهند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.

@policealborz

کد مطلب 5540422

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