کشف ۴۰ میلیارد ریال قرص و آمپول بدنسازی در حصارک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد معظمی گودرزی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی از فعالیت گسترده فردی در زمینه قاچاق و توزیع داروهای غیر مجاز مخصوص بدنسازی در منطقه حصارک کرج مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا بیش از ۷۷ هزار عدد قرص و آمپول مخصوص بدنسازی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند را کشف کردند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به مراجع قضائی، گفت: کارشناسان ارزش اموال قاچاق مکشوفه را حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز در نظر داشته باشند که عده‌ای سودجو با فروش محصولات تقلبی می‌توانند آسیب جدی به سلامتی آنها برساند، بنابراین لازم است که برای خرید دارو و مواد نیروزا به مراکز معتبر مراجعه کنند.