پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه بهسازی محور قزلحصار

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاده قزلحصار یکی از محورهای پرترافیک استان البرز است که بنا به درخواست‌های مکرر مردمی و با تاکید و پیگیری مقامات محلی و استانی جهت افزایش ایمنی تردد و کاهش بار ترافیکی، عملیات بهسازی این محور از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طول این محور در لاین رفت و برگشت ۱۲ کیلومتر است، گفت: این پروژه با مشارکت اداره‌کل راهداری البرز، شرکت توزیع برق و شهرداری‌های کرج، کمالشهر و چهارباغ در حال اجراست.

این مسئول بیان کرد: بهسازی این محور به طول ۶ کیلومتر جزو تعهدات اداره‌کل راهداری البرز، ساماندهی رفوژ میانی و بهسازی ۶ کیلومتر باقی مانده نیز برعهده شهرداری‌های مذکور و جابه جایی تیرهای برق هم توسط اداره برق استان انجام می‌شود.

زندی‌فر با اشاره به اینکه در حال حاضر بهسازی حدود سه کیلومتراز این محور انجام شده است، افزود: یک کیلومتر دیگر از این ۶ کیلومتر درحال اجرای لایه اساس است که پس از پایان این مرحله روکش آسفالت انجام خواهد شد و در دو کیلومتر باقی مانده نیز عملیات زیرسازی و بهسازی در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه اجرای این پروژه تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: در صورت تخصیص به موقع اعتبار و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و باتوجه به پیشرفت فیزیکی کار امیدواریم تا قبل از شروع فصل بارش عملیات تعریض محور به پایان برسد.

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#بهسازی_محور_قزلحصار