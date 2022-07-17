۷۰۰۰ خانواده زیر پوشش کمیته امداد اسلام آبادغرب هستند

محمد بیگزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود هفت هزار خانواده با جمعیتی بالغ بر ۱۷ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب هستند و از خدمات و حمایتها بهره مند میشوند.
وی افزود: اهدای جهیزیه به نوعروسان، پرداخت تا سقف ۷۰ درصد هزینههای درمانی سایر بیماریها، مساعدتهای عمرانی برای ساخت منزل مسکونی و کمک به خرید مسکن، پرداخت وام دانشجو و موارد متعدد دیگر بخشی از حمایتهای صورت گرفته کمیته امداد از مددجویان تحت پوشش است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب تصریح کرد: در کنار فعالیتهای گفته شده یکی از فعالیتهای ماندگار کمیته امداد در طول سالیان گذشته پرداخت وام اشتغال زایی و ایجاد شغل پایدار و پرداخت وام قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش بوده است.
بیگزاده گفت: یکی از ویژگیهای وامهای اشتغال زایی کمیته امداد نظارت مستمر بر پرداخت وام است که در این زمینه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۶۰ خانوار مجری طرحهای اشتغال در اسلام آبادغرب بودند.
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