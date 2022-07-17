به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر یکشنبه در افتتاح مرکز معاینه فنی خودرو، گفت: زحمات شورا و شهرداری باعث سربلندی ما است.

وی با بیان اینکه مردم نیز از این خدمات راضی هستند، اظهار داشت: امروز حرکت کلی و رو به جلویی در استان چه در شاخص‌های کلان و چه عمران شهری خودش را نشان می‌دهد.

استاندار زنجان از اجرای پروژه «زنجان من» در راستای توسعه استان خبر داد و گفت: همچنین درباره زیست پذیر شدن شهر زنجان نیز برنامه داریم.

افشارچی تاکید کرد: استان زنجان در گذشته در رده دوم تورم شهری بود و امروز در رده نهم تورم شهری هستیم.

وی گفت: عمران شهری پیشانی همه امور است و به همت شهردار و مجموعه شهرداری اقدامات خوبی در عمران شهری انجام شده است.