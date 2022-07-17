پلیس هرمزگان بیش از یک تن مواد مخدر کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری بیان داشت: در این طرح ضربتی ۶۳ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی توضیح داد: با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر همه جاده ها در هفته گدشته، ۲۴ مرحله طرح پاکسازی و ۱۴ عملیات جداگانه در نقاط آلوده استان اجرا شد.

رئیس پلیس هرمزگان ادامه داد: مأموران انتظامی استان در اجرای این طرح ها ضمن شناسایی و توقیف ۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل مواد مخدر و انهدام ۲ باند قاچاق مواد مخدر، در مجموع یک تن و ۲۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

به گفته سردار جعفری در این طرح ۲۲۸ معتاد متجاهر و بی مکان نیز شناسایی و دستگیر شدند.