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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۳

فرمانده انتظامی هرمزگان:

پلیس هرمزگان بیش از یک تن مواد مخدر کشف کرد

پلیس هرمزگان بیش از یک تن مواد مخدر کشف کرد

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با اجرای طرح ضربتی پاکسازی مناطق آلوده، پلیس استان طی هفته گذشته بیش از یک تن مواد مخدر در نقاط مختلف، کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری بیان داشت: در این طرح ضربتی ۶۳ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی توضیح داد: با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر همه جاده ها در هفته گدشته، ۲۴ مرحله طرح پاکسازی و ۱۴ عملیات جداگانه در نقاط آلوده استان اجرا شد.

رئیس پلیس هرمزگان ادامه داد: مأموران انتظامی استان در اجرای این طرح ها ضمن شناسایی و توقیف ۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل مواد مخدر و انهدام ۲ باند قاچاق مواد مخدر، در مجموع یک تن و ۲۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

به گفته سردار جعفری در این طرح ۲۲۸ معتاد متجاهر و بی مکان نیز شناسایی و دستگیر شدند.

کد مطلب 5540489

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