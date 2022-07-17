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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۸۳

همایش شعر غدیر در ساوه برگزار شد

همایش شعر غدیر در ساوه برگزار شد

اراک- همایش شعر غدیر با شعرخوانی شاعران در ساوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه ظهر یکشنبه در همایش شعر غدیر اظهار کرد: بدون شک واقعه غدیر خم نقش سرنوشت سازی در تعیین مسیر آینده اسلام داشته است و در این واقعه پیامبر (ص) مهمترین مأموریت دوران پیامبری را به انجام رساند، مأموریتی که انجام آن به منزله رساندن پیام رسالت حضرت بود و کوتاهی در مورد آن به از بین رفتن زحمات چندین ساله ایشان می‌انجامید.

حسین محمودی فر افزود: خداوند متعال در آیه ۶۷ سوره مائده می‌فرماید: ای پیامبر آنچه را از سوی پروردگارت به تو نازل شده است تبلیغ کن و اگر چنان نکنی پیام و رسالت او را انجام نداده‌ای و خداوند تو را از مردم حفظ می‌فرماید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه تصریح کرد: روز نزول و ابلاغ ولایت حضرت علی (ع) دارای اهمیت بسزایی در میان مسلمین و از موضوعات مهم تاریخ اسلام است و این واقعه بیانگر بقای رسالت پیامبر اکرم (ص) و دوام دوره الهی آن حضرت در تجلی گاه وجود مبارک علی (ع) بوده است.

محمودی فر با بیان اینکه غدیر نماد اتحاد و نشان پیوند رسالت و امامت است و این دو از یک ریشه هستند، گفت: شایسته است به پاس قدردانی از نعمت عظیم الهی و عرض ادب به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی (ع) عید سعید غدیر را در خانواده با شکوه فراوان برگزار نمائیم و از برکات معنوی این روز بهره مند شویم.

وی افزود: غدیر نیاز ضروری دیروز، امروز و فردای جامعه ما است و همگان وظیفه دارند که پیامبر غدیر را به عنوان سند حقانیت اسلام به فرزندان و نسل آینده انتقال دهند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه گفت: شعرخوانی آقایان علی اصغر ذاکری، حجت الاسلام والمسلمین علی رحمتی، حمید سخاوتی، علی رحمتی، زهرا محمودی، سمیراجعفرپور، معصومه آقا محمدی، سید محمد شیخ‌الاسلامی از دیگر برنامه‌های همایش بود.

کد مطلب 5540520

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