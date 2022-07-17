همایش شعر غدیر در ساوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه ظهر یکشنبه در همایش شعر غدیر اظهار کرد: بدون شک واقعه غدیر خم نقش سرنوشت سازی در تعیین مسیر آینده اسلام داشته است و در این واقعه پیامبر (ص) مهمترین مأموریت دوران پیامبری را به انجام رساند، مأموریتی که انجام آن به منزله رساندن پیام رسالت حضرت بود و کوتاهی در مورد آن به از بین رفتن زحمات چندین ساله ایشان می‌انجامید.

حسین محمودی فر افزود: خداوند متعال در آیه ۶۷ سوره مائده می‌فرماید: ای پیامبر آنچه را از سوی پروردگارت به تو نازل شده است تبلیغ کن و اگر چنان نکنی پیام و رسالت او را انجام نداده‌ای و خداوند تو را از مردم حفظ می‌فرماید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه تصریح کرد: روز نزول و ابلاغ ولایت حضرت علی (ع) دارای اهمیت بسزایی در میان مسلمین و از موضوعات مهم تاریخ اسلام است و این واقعه بیانگر بقای رسالت پیامبر اکرم (ص) و دوام دوره الهی آن حضرت در تجلی گاه وجود مبارک علی (ع) بوده است.

محمودی فر با بیان اینکه غدیر نماد اتحاد و نشان پیوند رسالت و امامت است و این دو از یک ریشه هستند، گفت: شایسته است به پاس قدردانی از نعمت عظیم الهی و عرض ادب به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی (ع) عید سعید غدیر را در خانواده با شکوه فراوان برگزار نمائیم و از برکات معنوی این روز بهره مند شویم.

وی افزود: غدیر نیاز ضروری دیروز، امروز و فردای جامعه ما است و همگان وظیفه دارند که پیامبر غدیر را به عنوان سند حقانیت اسلام به فرزندان و نسل آینده انتقال دهند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه گفت: شعرخوانی آقایان علی اصغر ذاکری، حجت الاسلام والمسلمین علی رحمتی، حمید سخاوتی، علی رحمتی، زهرا محمودی، سمیراجعفرپور، معصومه آقا محمدی، سید محمد شیخ‌الاسلامی از دیگر برنامه‌های همایش بود.