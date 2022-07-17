شهرک سلامت برای سالمندان در البرز راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر یکشنبه طی حضور در اداره کل بهزیستی استان البرز که به مناسبت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی صورت گرفت، ضمن تبریک این هفته و همچنین عید سعید غدیر خم، افزود: بهزیستی بار سنگینی از مأموریتهای خطیر اجتماعی را بر عهده دارد و به طور قطع به لحاظ اعتباری با مضایق فراوانی مواجه هستند.
وی ادامه داد: کارکنان بهزیستی رابطه تنگاتنگی با مردم به ویژه اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه دارند از این رو برخلاف حقوق و دستمزد کمی که دارند، همچنان دلسوزانه و صبورانه، ایثار میکنند.
استان البرز ۶۶ محله محروم دارد
عبداللهی بیان کرد: با توجه به اینکه استان البرز ۶۶ محله محروم دارد و بخش قابل توجهی از مردم استان را تشکیل میدهند، قرارگاه اجتماعی راه اندازی شد تا در محرومیت زدایی و رسیدگی به جامعه هدف، برنامه محور و منسجم وارد عمل شود.
وی افزود: در این راستا بهزیستی از مجموعههایی است که مسئولیتهای مهمی را دارد و باید سایر دستگاهها نسبت به همراهی با این اداره اهتمام ویژه ای داشته باشند.
استاندار البرز تصریح کرد: اکنون شرایط اقتصادی و بودجهای کشور به گونهای است که برای امور مختلف و پیشبرد اهداف و پروژههای نیاز به خلاقیت و بهره برداری از ظرفیتهای دیگری همچون خیرین داریم.
مجمع خیرین بهزیستی البرز راه اندازی شود و پویا باشد
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که مجمع خیرین بهزیستی استان راه اندازی و پویا باشد و از سوی دیگر بتوانیم ظرفیت مجمعهای خیرین را در راستای رسیدگی به افراد نیازمند ساماندهی و هدایت کنیم.
عبداللهی اظهار کرد: معتقدم که اگر بر اساس برنامه و با اتحاد و انسجام به موضوعات رسیدگی کنیم، دستاوردهای بهتری خواهیم داشت و کمک به نیازمندان حقیقی نیز با کیفیت بهتری صورت میگیرد.
وی افزود: مجمعهای خیرین در استان ظرفیتهای بزرگی هستند که باید به جایگاه حقیقی خود دست یابند و اقدام کنند.
یکی از مشکلات مددجویان بهزیستی تضامین بانکها برای دریافت تسهیلات است
استاندار البرز بیان کرد: یکی از مشکلات مددجویان بهزیستی تضامین بانکها برای دریافت تسهیلات است که این امر باید در شورای بانکهای استان مطرح شود و راهکاری برای تسهیل در این روند اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: در فرهنگ غنی ما سالمندان جایگاه ویژه و والایی دارند از این رو باید بتوانیم دهکدههای سلامت و مراکز تخصصی نگهداری از این افراد را در استان پیش بینی کنیم که در این زمینه میتوان از فرصت سرمایه گذاران استفاده کرد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: کارگروه مناسب سازی فعالتر شود و از توان خواهان در این کارگروه بعنوان افراد دخیل و مطالبه گر استفاده شود.
وی متذکر شد: افراد متخصص باید در جای جای استان حضور یابند و نیازهای شهر برای تردد افراد توان خواه را احصا و اعلام کنند.
استاندار البرز به مناسبت این هفته در شعبه یک تأمین اجتماعی استان حضور یافت و ضمن تبریک و خداقوت به کارکنان، نحوی خدمات رسانی به مردم را طی گفتوگو و نظرسنجی از افراد مورد بررسی میدانی قرار داد.
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