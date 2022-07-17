۵۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۶۹ هزار و ۵۸۶ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۳۲ هزار و ۸۳۹ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۲۵ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۱۹ هزار و ۶۲۷ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۳۹۴ هزار و ۸۶۱ مورد تست سریع انجام شده و ۱۱۳ هزار و ۲۱۲ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۵۹ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۱۷ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۵ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۳۷ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۲ هزار و ۸۳۱ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۳۵ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۲ هزار و ۷۱۹ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۰ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۵۰ هزار و دو دوز نوبت سوم و ۲۹ هزار و ۴۳۴ دوز یادآور واکسن بوده است.