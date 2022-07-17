انقلابی ماندن زحمت بیشتری دارد/ولایت محور اتحاد جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس فرازی نیا ظهر یکشنبه در هفتمین همایش اتحاد امت اسلامی ولایت محور، افزود: حرف همه انبیا دو چیز بیشتر نبود و آن هم بندگی خدا و پرهیز از طاغوت بود اما تکمیل کننده این موارد در کلام پیامبر اکرم است که می فرمایند: هدف بعثت پیامبر تکمیل مکارم اخلاق و تشکیل دانشگاه علم و تعلم و کسب فضیلت در طول عمر بشریت است.

وی با بیان اینکه اگر جامعه ای پیام انبیا را دریافت کرد و فلسفه بعثت پیام بر را توجیه شد به جامعه ای با ایمان و با انگیزه و برخوردار از عمل صالح تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: استکبار همواره به دنبال ایجاد توطئه برای جامعه اسلامی است تا مسلمانان نتوانند جامعه ای عاقل، با انگیزه، بالغ و در سایه آرامش را تجربه کنند.

فرازی نیا با اشاره به اینکه دشمنان همواره به دنبال انحراف کردن مسلمانان و تفکیک های موضوعیتی بوده اند و هستند، اضافه کرد: باید خود را برابر جهل و خرافه پرستی تقویت کنیم و افزایش علم در قالب بهره مندی از منابع و متون معتبر اسلامی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه باید در جهاد تبیین، حقایق زمان را برای یکدیگر بیان کنیم و امروز جنگ بین جهان اسلام و کفر جنگ خارجی و جنگ بین ایمان و نفاق یک جنگ داخلی است، عنوان کرد: جنگ استکبار و استضعاف امروز نیز پر رنگ تر از قبل است و باید همواره مقاومت خود را برابر استکبار محکم تر و استوارتر از قبل تقویت کنیم.

مدیر ارتباطات حوزوی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه اصل پذیرش دینی را سرلوحه امور خود قرار دهیم و این موضوع را جدی در خود تقویت کنیم، ادامه داد: روحانیون باید مظهر آرامش دینی در جامعه باشند و باید در این جهت آرایش دینی را مهم برشماریم که امروز این آرایش دینی در وحدت و همدلی نمایان شده است.

وی با بیان اینکه هرمزگان یکی از استان های نماد و جلوه وحدت و همدلی است، افزود: نسبت به دین مبین اسلام سه وظیفه دین دانی، دین داری و دین بازی بر عهده داریم و باید عملا به احکام دین عمل کنیم و پایبند باشیم.

فرازی نیا با اشاره به اینکه الگوی مناسب برای همه ما از دین داری و احسان به افراد علی (ع) است و قرار دادن همچین الگویی می تواند جامعه را در مسیر درستش قرار دهد، تصریح کرد: ولایت محور اتحاد جامعه اسلامی است و برای تحقق تشکیل تمدن اسلامی باید چراغ ولایت و تبعیت از آن روشن باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب کردن خیلی زحمت نداشت بلکه انقلابی ماندن زحمت بیشتری دارد، عنوان کرد: افق آینده جهان را ببینیم و افق تشکیل تمدن جهانی اسلام را مشاهده کنیم.