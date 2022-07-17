پیشرفت طرح آبرسانی به ۱۲۸ روستای ایلام قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز یکشنبه در نشست با گروه‌های جهادی استان با بیان اینکه تصمیم راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تشکیل بسیج سازندگی در سال ۷۹، نقطه عطفی در جهت پر کردن خلاء جهاد سازندگی بود، اظهار کرد: در ابتدای انقلاب یکی از نهادهایی هایی که خوب درخشید، جهاد سازندگی بود که در همه عرصه‌ها حضور قابل قبولی داشت.

وی خاطر نشان کرد: تاسیس سازمان مردمی بنام بسیج سازندگی به خوبی این خلأ را پر کرد و با گذشت دو دهه از عمر با برکت تأسیس این نهاد ارزشمند، شاهد خدمات همه جانبه و کارشناسی شده آن در سراسر کشور و در تمام جغرافیایی ایران به ویژه مناطق مورد هدف، محروم و کمتر برخوردار هستیم.

استاندار ایلام نیروی منسجم، مخلص و دارای روحیه جهادی را از جمله ویژگی‌های مهم گروه‌های جهادی برشمرد و اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی یک وحدت و همدلی بین آحاد نیروهای مسلح به فرماندهی امام راحل (ره) وجود داشت و بعد از هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب به کشورهای بیگانه داده نشد و ملت غیور ایران اسلامی پیروز میدان شدند.

وی افزود: امروز نیز بسیج همچون دوران دفاع مقدس بخوبی در عرصه‌ها بخصوص در قالب گروهای جهادی ورود پیدا کرده است.

بهرام نیا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم به گروه‌های جهادی و نیروهای جهادی دلداده به نظام برای رفع مشکلات، توجه ویژه ای شده است، اضافه کرد: گروه‌های جهادی متشکل از نیروهای متخصص، تحصیل کرده و با برنامه و نخبه است که دارای یک ظرفیت با انگیزه و دلداده برای خدمت به مردم هستند.

وی افزود: مدیران منصوب شده این دولت قطعاً باید از ظرفیت گروه‌های جهادی در راستای توسعه و آبادانی بهره بگیرند و با این نگاه و گفتمان حرکت کنند و در قالب تفاهم نامه بخشی از پروژه‌های عمرانی را به گروه‌های جهادی واگذار کنند.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به واگذاری برخی از پروژه‌های مهم به قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، تصریح کرد: مبلغ ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به نقاط محروم و دارای تنش آبی استان به تعداد ۱۲۸ روستا اختصاص یافته و در تلاش هستیم این تعداد به ۲۰۰ روستا برسد.

وی با ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی ۱۲ درصدی این پروژه گفت: این میزان از پیشرفت طرح آبرسانی، بالاتر از متوسط کشوری است و این تنها یکی از عملکرد و کارکردهای گروه‌های جهادی است و این مهم قابل تقدیر است.

استاندار ایلام در پایان خواستار برگزاری منظم جلسات قرارگاه گروه‌های جهادی در استان شد و گفت: گروهای جهادی هم با هدف پرورش مدیران برای آینده و هم به لحاظ اینکه مأموریت‌ها را به بهترین نحو ممکن انجام می‌دهند و بایست تقویت شوند.