به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی ضمن آمادگی این سازمان برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه درمان، از تمامی افرادی فاقد پوشش بیمه درمان دعوت کرد تا برای بهره‌مندی از خدمات بیمه سازمان بیمه سلامت ایران در اسرع وقت با مراجعه به سامانه شهروندی این سازمان به نشانی: www.bimehsalamatiranian.ir و یا دفاتر پیشخوان دولت، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین از رایگان بودن پوشش بیمه‌ای برای سه دهک نخست جامعه و تخفیف ۹۰ درصدی برای دهک چهارم، تخفیف ۷۵ درصدی دهک پنجم و ششم و تخفیف پنجاه درصدی برای دهک‌های ۷ و ۸ در حق بیمه دریافتی سازمان خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تخصیص پوشش بیمه رایگان با انجام ارزیابی وسع (قرار داشتن در دهک درآمدی یک تا سه) صورت می‌پذیرد، سازمان بیمه سلامت ایران به جهت رفاه حال فاقدین پوشش بیمه درمانی در مواردی که دهک درآمدی متقاضی پوشش بیمه مشخص نگردیده و یا نسبت به دهک درآمدی خود معترض می‌باشد، اقدام به اختصاص پوشش بیمه رایگان سه ماهه در موارد اورژانسی نموده است.