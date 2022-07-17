پروژه انتقال آب به ۸ روستای نوسود شهرستان پاوه انجام خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی ظهر یکشنبه در نشست پروژه انتقال آب بل به هشت روستای نوسود شهرستان پاوه اظهار کرد: در دولت سیزدهم تصمیمات خوبی برای حل مشکلات آبی روستاها گرفته شده است و قرارگاه امام حسن (ع) خاص همین کار راه اندازی شده است.

وی افزود: وزارت نیرو، مجموعه‌ی آبفای کشور و در استان هم رده‌های سپاه و شرکت‌های آبفای استان‌ها عملاً با هم کاری را شروع کردند که آبرسانی به روستاهای کرمانشاه به نتیجه برسد.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف تصریح کرد: این یک کار جهادی است که هم با مدیریت و هم با سرعت انجام بگیرد که بخشی از تنش‌های آبی در شهرستان پاوه مدیریت شود.

نظری بیان کرد: به لحاظ تجربه مدیریتی که دارم در این طرح اگر استان و شهرستانی زودتر بتواند اقدامات اولیه آن را انجام دهد جلوتر خواهد بود و زودتر به نتیجه خواهد رسید و اگر استانی کارها را به کندی انجام دهد و نتواند کاری انجام دهد ممکن است کار ابتر بماند و معلوم نیست توانی که دولت گذاشته است تا کی ادامه پیدا کند پس باید زودتر این پروژه را به سرانجام برسانیم تا تنش آبی را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: الان دولت پای کار آمده و سپاه پاسداران هم تقریباً تمام قرارگاه‌های استانی و منطقه‌ای خود را درگیر این کار مهم کرده است.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف گفت: اولین پروژه‌ای که در قرار گاه نجف و با هماهنگی آبفا آغاز کرده‌ایم همین پروژه‌ی انتقال آب به هشت روستا نوسود است که البته پروژه‌هایی در دیگر مناطق استان کرمانشاه داریم.

نظری تاکید کرد: همه باید کمک کنیم که مشکلی از مشکلات مردم منطقه حل شود و ما اقدامات اولیه رو انجام دادیم اما مهمترین کار که مقداری هم وقت گیر است انتقال آب از شهر نودشه تا کل چنار است که باید با کمک سایر مسئولین این کار را در اسرع وقت انجام دهیم.