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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۳

در راستای محرومیت زادیی از روستاها؛

سند «غدیر» در خوزستان تدوین و رونمایی شد

سند «غدیر» در خوزستان تدوین و رونمایی شد

اهواز- فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: سند «غدیر» در راستای محرومیت زادیی از روستاهای استان و رفع مشکلات آنها در حوزه‌های مختلف تدوین و رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور ظهر امروز یکشنبه در مراسم آئین آغاز عملیات اجرایی سند غدیر در استان خوزستان ضمن تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر، بیان کرد: یکی از کارهایی که توسط سپاه با برنامه دنبال می‌شود، قرارگاه آبادانی و پیشرفت است که این قرارگاه تعدادی از دهستان‌های خوزستان را به عنوان دهستان‌های پایلوت برای رفع محرومیت زدایی انتخاب کرده است.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان اظهار کرد: به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ روستا در هر دهستانی که توسط قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه را به عنوان پایلوت انتخاب شده است، وجود دارد.

وی افزود: در این راستا یک وضع موجود و یک وضع مطلوب در روستا تعریف شده که برای مطلوبیت وضع روستا در همه زمینه‌ها از جمله بهداشت و درمان، عمرانی، اقتصادی، آموزش و فرهنگی سندی از سوی قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه تهیه شده است.

سردار شاهوارپور تصریح کرد: سند «غدیر» با کمک کارشناسان خبره در همه حوزه‌ها در راستای محرومیت زادیی از روستاهای خوزستان و رفع مشکلات آنها در حوزه‌های مختلف تدوین و امروز از این سند رونمایی شد.

وی با اشاره به اینکه دهستان ۶ شهرستان این استان برای اجرای عملیات اولیه سند غدیر تعریف شده است، تاکید کرد: بناست جهشی در راستای حل مشکلات روستاهای کشور و خوزستان صورت گیرد و با استفاده از ظرفیت سپاه، بسیج، گروه‌های جهادی و همه نهادهایی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند تا مشکلات روستاها زودتر برطرف شوند.

کد مطلب 5540600

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