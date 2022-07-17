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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۸

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۸۰

«جشن مردمی غدیر» در ساری برگزار شد

«جشن مردمی غدیر» در ساری برگزار شد

ساری- همزمان با دهه امامت و ولایت جشن مردمی غدیر با هدف ترویج فرهنگ علوی با حضور هنرمندان انقلابی در ساری برگزار شد.

مهدی معصومی گرجی رئیس حوزه هنری مازندران ظهر یکشنبه در حاشیه جشن مردمی غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت عید غدیر خم اظهار داشت: حوزه هنری به عنوان مرکز تخصصی هنر انقلاب اسلامی اقدام به برپایی این جشن کرده است.

وی افزود: ترویج فرهنگ علوی و بومی و آئینی مازندران با زبان هنر از جمله اهداف این جشن مردمی است که با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف از جمله موسیقی، سرود بومی، گروه پهلوانان و ورزش‌های باستانی برگزار شد.

وی ادامه داد: آئین‌های بومی ریشه در فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی دارد و درپی احیای فرهنگی بومی و محلی هستیم.

معصومی گرجی نقالی و پرده خوانی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: هدف این است که هنر را به دل مردم ببریم زیرا جامعه به نشاط و امید نیاز دارد و هنر می‌تواند امیدبخش و انرژی زا باشد.

کد مطلب 5540604

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