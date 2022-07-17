تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: یکی از سیاستهای اصلی در استانها پیگیری پروژههای اقتصاد مقاومتی است و رصد و پیگیری اجرای این پروژهها بسیار مهم است.
وی عنوان کرد: موانع و چالشهای اجرای این پروژهها باید به صورت دقیق احصا و برای رفع مشکل برنامه ریزی شود.
وی اجرای این پروژهها را در راستای توسعه اقتصادی در استان و رفع محرومیت و اشتغالزایی دارای اهمیت دانست و بیان کرد: یکی از اقدامات خوب استفاده از توان معینهای اقتصادی در استان است که در این زمینه باید پیگیریهای لازم انجام شود و از توان این معینها در راستای رفع محرومیت استفاده شود.
فداکار بیان کرد: سفر دولت در هفتههای آینده به کرمان فرصت خوبی برای رفع مشکلات در مسیر طرحهای توسعهای استان است که مصوبات خوبی در این زمینه احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی بر توسعه متوازن همه مناطق استان تاکید کرد و بیان کرد: ۲۰ میلیارد تومان پروژه مختلف در این سفر پیش بینی شده است.
وی یکی از مهمترین نیازهای اقتصادی استان را تکمیل طرحهای نیمه تمام اعلام کرد و افزود: این طرحها باید شناسایی و در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه نهایی برسد.
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