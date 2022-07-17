راست قامتی ارکان نظام اسلامی مرهون تلاش های شورای نگهبان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان دفتر نظارت و بازرسی انتخابات و شورای نگهبان استان با گرامیداشت عید غدیر با بیان اینکه قطعاً اگر نهاد شورای نگهبان و وظیفه نظارت بر انتخاب نبود، امروز در ارکان نظام مقدس خلاء و انحرافات فاحشی را شاهد بودیم، افزود: راستی و راست قامتی که در ارکان شاهد هستیم، نتیجه تلاشهای شورای نگهبان است.
وی افزود: هر نهادی که بیشتر مورد هجمه دشمنان قرار میگیرد نشانه اهمیت و حساس بودن آن است و مقوله ولایت فقیه نیز از سوی دشمن و برخی خودباختگان مورد هجمه قرار میگیرد.
وی با گرامیداشت ولادت حضرت امام هادی (ع) اظهار داشت: در زیارت غدیریه فضائل حضرت علی (ع) درج شده است و تا زمانی که بصیرت عمومی افزایش نیابد از هجمههای دشمن آسیب میبینیم.
امام جمعه ساری با اشاره به بصیرت ملت انقلابی ادامه داد: ملت انقلابی انتقادهای سازنده را از انتقادهای ناسالم تشخیص میدهد و شورای نگهبان و دست اندرکاران نظارت بر انتخابات در بررسی صلاحیتها باید دقیق کار کنند تا بهانه به دست مخالفان و معاندان ندهند.
آیت الله لائینی درستکاری را در شورای نگهبان امری مهم برشمرد و گفت: آشنایی با قانون و ضابطه بررسی صلاحیتها و تسلط بر دین و مهارت در بررسیها و نظارت بر آرا نیازمند تلاش وافر و داشتن ابزارها و آمادگیهای لازم است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه شورای نگهبان هر سال و روز در بخش نظارت و بررسی صلاحیتها قوتی تر عمل میکند، تصریح کرد: شورای نگهبان باید بر اساس مدارک و مستندات عمل کند.
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