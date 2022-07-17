  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۴

نماینده ولی فقیه در مازندران:

راست قامتی ارکان نظام اسلامی مرهون تلاش های شورای نگهبان است

راست قامتی ارکان نظام اسلامی مرهون تلاش های شورای نگهبان است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران راستی و راست قامتی موجود در ارکان نظام اسلامی را مرهون تلاش های شورای نگهبان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان دفتر نظارت و بازرسی انتخابات و شورای نگهبان استان با گرامیداشت عید غدیر با بیان اینکه قطعاً اگر نهاد شورای نگهبان و وظیفه نظارت بر انتخاب نبود، امروز در ارکان نظام مقدس خلاء و انحرافات فاحشی را شاهد بودیم، افزود: راستی و راست قامتی که در ارکان شاهد هستیم، نتیجه تلاش‌های شورای نگهبان است.

وی افزود: هر نهادی که بیشتر مورد هجمه دشمنان قرار می‌گیرد نشانه اهمیت و حساس بودن آن است و مقوله ولایت فقیه نیز از سوی دشمن و برخی خودباختگان مورد هجمه قرار می‌گیرد.

وی با گرامیداشت ولادت حضرت امام هادی (ع) اظهار داشت: در زیارت غدیریه فضائل حضرت علی (ع) درج شده است و تا زمانی که بصیرت عمومی افزایش نیابد از هجمه‌های دشمن آسیب می‌بینیم.

امام جمعه ساری با اشاره به بصیرت ملت انقلابی ادامه داد: ملت انقلابی انتقادهای سازنده را از انتقادهای ناسالم تشخیص می‌دهد و شورای نگهبان و دست اندرکاران نظارت بر انتخابات در بررسی صلاحیت‌ها باید دقیق کار کنند تا بهانه به دست مخالفان و معاندان ندهند.

آیت الله لائینی درستکاری را در شورای نگهبان امری مهم برشمرد و گفت: آشنایی با قانون و ضابطه بررسی صلاحیت‌ها و تسلط بر دین و مهارت در بررسی‌ها و نظارت بر آرا نیازمند تلاش وافر و داشتن ابزارها و آمادگی‌های لازم است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه شورای نگهبان هر سال و روز در بخش نظارت و بررسی صلاحیت‌ها قوتی تر عمل می‌کند، تصریح کرد: شورای نگهبان باید بر اساس مدارک و مستندات عمل کند.

کد مطلب 5540614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه