مشارکت ستاد فرمان امام همدان در پخت ۲۱ هزار پرس غذای نذر غدیر

علی چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان همدان در پخت ۲۱۰۰۰ پرس غذای گرم نذر غدیر در این استان مشارکت می‌کند.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان، امسال برای دومین سال متوالی با همکاری هیئات مذهبی و مساجد و گروه‌های جهادی همکار اقدام به مشارکت در پخت غذای گرم جهت توزیع بین نیازمندان به مناسبت عید سعید غدیر کرده است.

معاون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان همدان خاطرنشان کرد: اعتبار توزیع شده برای این امر ۳۱۶ میلیون تومان بوده که به میزان ۳۰ درصد مشارکت در پخت ۲۱۰۰۰ پرس غذا در نظر گرفته شده است.