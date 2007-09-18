آمادگی اولمرت برای مذاکره بدون پیش شرط با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "میری ایسین" سخنگوی اولمرت در این رابطه اظهار داشت : با وجود اینکه در حال حاضر روابط میان سوریه و اسرائیل تیره است، اما اولمرت آماده است تا با این کشور مذاکره کند.

اولمرت در این گفتگو به اقدام اخیر اسرائیل مبنی بر نقض حریم هوایی سوریه و اتهاماتی که اخیرا به سوریه وارد شده است نپرداخت.

به گفته این سخنگو، اولمرت در گفتگو با خبرنگارانی که به زبان روسی سخن می گفتند، اظهار داشت : سوریه باید با مشکلات داخلی اش مقابله کند و این امر مانع مذاکره با این کشور نمی شود.

وی درباره مسائل امنیتی نیز مدعی شد : ترجیح می دهم در این زمینه به جای اینکه حرف بزنم بیشتر عمل کنم.

لازم به ذکر است ؛ جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه 15 شهریور، حریم هوایی سوریه را نقض کردند و براثر آتش پدافند هوایی این کشور با فروریختن بمب های خود در مناطق خالی از سکنه، گریختند.

اظهارات اخیر اولمرت برای مذاکره با سوریه در حالی مطرح می شود که با وجود سکوت سران اسرائیلی در برابر این حمله هوایی؛ برخی مقام های اسرائیل از جمله آموس یادلین رئیس سرویس های اطلاعات نظامی، از این حمله و احیای قوای نظامی اسرائیل ابراز خرسندی کرده اند.

اولمرت در ماه های اخیر چند بار آمادگی خود را برای مذاکره با سوریه اعلام کرده است و بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در واکنش اظهار داشته است که عقب نشینی اسرائیل از بلندی های جولان سوریه، پیش شرط مذاکره با سران اسرائیلی است.