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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد؛

نظارت جدی بر نحوه ثبت نام دانش آموزان در کرمان

نظارت جدی بر نحوه ثبت نام دانش آموزان در کرمان

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از والدین خواست هر گونه تخلف در زمان ثبت نام مدارس را به آموزش و پرورش اعلام کنند.

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام دانش آموزان گفت: نرخ‌های ثبت نام مدارس غیر انتفاعی و سایر مدارس غیر دولتی اعلام شده است و اخذ هر گونه وجه بیشتر از نرخ‌های مصوب تخلف است.

وی با اشاره به نظارت جدی بازرسان بر نحوه ثبت نام مدارس گفت: در راستای بررسی میدانی حضور بازرسان در مدارس به صورت مداوم انجام می‌شود و با والدین تعامل لازم ایجاد شود.

وی گفت: فرم‌های نظر سنجی نیز توسط والدین تکمیل و در اختیار بازرسان قرار می‌گیرد.

رضایی عنوان کرد: فرم‌های نظر سنجی در قالب کد کیو آر نیز در اختیار والدین قرار می‌گیرد و در هر مدرسه به صورت اختصاصی در معرض دید والدین قرار می‌گیرد ضمن اینکه بازرسان به صورت تلفنی نیز از والدین نظر سنجی می‌کنند

وی احقاق حقوق مردم را در مدارس از مهمترین سیاست‌ها در زمان ثبت نام دانست.

کد مطلب 5540648

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