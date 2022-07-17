حجاب زمینه را برای حضور زنان در جامعه فراهم می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با بانوان استانداری آذربایجان غربی و فرمانداری ارومیه به مناسبت هفته عفاف و حجاب، با اشاره به تاکید ویژه دین مبین اسلام به عفاف و حجاب، افزود: پوشش اسلامی و حجاب مورد تاکید حضرت امام خمینی (ره) بوده، چرا که حجاب اسلامی زمینه را برای حضور و فعالیت زنان در جامعه فراهم می‌سازد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای قوانینی چون حجاب در حکومت اسلامی، خاطرنشان کرد: متأسفانه درخصوص عفاف و حجاب در جامعه کم کاری شده و باید فرهنگ سازی در این حوزه از خانواده آغاز و در مدرسه، دانشگاه و جامعه تداوم یابد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی افزود: خانواده‌ها باید عفاف و حجاب را جدی بگیرند و این مقوله همزمان به مرد و زن ارتباط داشته و البته که نقش زن در این حوزه پررنگ‌تر است.

ابراهیمی به نقش حساس مادری و تربیت فرزند نیز اشاره کرد و یادآور شد: نقش زنان شاغل در فرهنگ سازی عفاف و حجاب، پررنگ و الگویی برای جامعه بوده و نظام اسلامی نیز بر حضور زنان در جامعه تاکید دارد؛ اما این حضور نباید به نقش آنان در خانواده آسیب وارد سازد.

وی در ادامه، با یادآوری جایگاه ویژه زنان در قانون اساسی و تمامی عرصه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: مادران و زنان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس نقش کلیدی داشتند و امروز نیز بیش از گذشته، بانوان باید در مسیر تربیت نسل آینده همت گمارند.

ابراهیمی، استفاده از ظرفیت بانوان در حوزه‌های مدیریتی را ضروری دانسته و افزود: جنسیت در انتخاب مدیران نقشی ندارد و باید زنان نیز بین انجام وظایف خود در جامعه و خانواده تعادل ایجاد کنند.