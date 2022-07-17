ایلام به حداقل ۱۰ هتل باکیفیت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز یکشنبه در نشست با سرمایه گذاران بخش خصوصی (احداث هتل چهار ستاره) با اشاره به اینکه استان ایلام به عنوان مسیر اصلی تردد زوار به عتبات عالیات قلمداد می‌شود، اظهار داشت: این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم ازجمله در ایجاد هتل و مراکز اقامتی است.

استاندار ایلام در ادامه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و گردشگری استان اشاره کرد و گفت: شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی بکر، همجواری با کشور عراق و از همه مهمتر وجود گردشگران مذهبی، استان ایلام را به یکی از مناطق مستعد سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

وی افزود: به واسطه حضور گردشگران و مناطق توریستی در استان ایلام و به جهت حضور زایران خارجی، سرمایه گذاری در حوزه هتل از ضروریات استان ایلام است.

بهرام نیا با بیان اینکه بسیاری از امتیازات در استان ایلام بخاطر نبود امکانات از دست رفته است، تاکید کرد: احداث و توسعه پروژه‌های مهم نفتی و غیرنفتی در استان ایلام شرایط را برای سرمایه گذاری دو چندان کرده است.

استاندار ایلام با اشاره به نیاز مبرم استان به حداقل ۱۰ هتل باکیفیت، گفت: در این زمینه دولت از هر گونه سرمایه گذاری و توسعه و تکمیل این حوزه حمایت می‌کند.