اجرای تله کابین طاقبستان تنها در صورت تغییر مسیر امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سهیلی ظهر یکشنبه طی نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص رویداد منطقه‌ای ۲۰۲۲ چوب ایران که در محل سالن جلسات طاقبستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در میراث فرهنگی استان کرمانشاه بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد رویداد سازی‌ها است.

وی افزود: جنبه‌های مهم برگزاری رویدادهای فرهنگی علاوه بر معرفی جاذبه‌ها عاملی برای جذب گردشگران در سطح ملی و بین المللی است اما برای وقوع این اتفاق نیازمند همکاری بین بخشی و ادارات خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه با اشاره به ایجاد تقویم رویدادهای سالانه برای استان کرمانشاه، تصریح کرد: در بازه زمانی مناسب و طی یک اطلاع رسانی مناسب تقویم رویدادهای استانی به منظور جذب گردشگران بیشتر بنا به فراخور ظرفیت‌های هر منطقه ایجاد خواهد شد.

سهیلی با بیان اینکه صدور مجوز پروژه‌های مختلف از سوی سایر دستگاه‌های مربوطه برای اجرا توسط میراث فرهنگی باید صورت گیرد، خاطر نشان کرد: ارائه طرح احداث تله کابین که از سوی شهرداری صورت گرفته به دلیل کار غیر کارشناسی و غیر علمی تاکنون هیچ موافقتی از سوی میراث فرهنگی دریافت نکرده و هرگونه اقدام برای احداث آن بدون مجوز از میراث فرهنگی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: باوجود اینکه شهرداری تاکنون هیچ طرح مناسب و با جزئیات کاملی را به میراث فرهنگی ارائه نداده اما در صورت حفظ قوانین تاریخی و میراث فرهنگی پیگیر احداث پروژه تله کابین خواهیم بود.

سهیلی با اشاره به اینکه احداث تله کابین در محوطه طاق بستان عامل اصلی عدم ثبت جهانی شدن این آثار تاریخی می‌شود، ادامه داد: اجرای طرح تله کابین طاقبستان تنها در صورت تغییر مسیر و تغییر روابط میراث فرهنگی امکان پذیر است.

ثبت جهانی طاقبستان جزو اولین اولویت‌های استان کرمانشاه است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه تاکید کرد: ثبت جهانی طاقبستان جز اولین اولویت‌های استان کرمانشاه است اما به دلیل مشکلات عمده این اثر تاریخی به اعتبار بیشتری نیازمند است و برای انجام سایر فعالیت‌های گردشگری به همکاری دستگاه مربوط در شهرداری و راه شهر سازی نیاز است.

سهیلی به آخرین وضعیت پروژه کریدور گردشگری بیستون به طاقبستان اشاره کرد و گفت: در این پروژه موقعیت‌های مختلفی برای گردشگری وجود دارد که برای ساماندهی در جهت رشد و پیشرفت آن باید سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی آن پای کار باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه عنوان کرد: بودجه‌های دریافتی برای بخش میراث فرهنگی بسیار ناچیزی بوده و عامل اصلی در روند کند این پروژه کمبود اعتبار لازم است اما به دلیل اهمیت و ضرورت بالای احداث این پروژه در تلاش برای راه اندازی سریع‌تر آن هستیم.

وی با اشاره به شرایط نامناسب موزه منطقه‌ای کرمانشاه، افزود: با توجه به مدت زمان زیادی که از ساخت اولیه این پروژه می‌گذرد هم‌اکنون به سازه‌ای قدیمی و فرسوده تبدیل شده و به همین دلیل نیازمند بازنگری‌های لازم است تا به مجموعه‌ای فاخر تبدیل شود اما برای تحقق این امر نیازمند اعتباراتی که از محل سفر ریاست جمهوری مشخص شده هستیم.

سهیلی با تأکیدات به سخنان و دستورات رئیس جمهور طی سفری که به کرمانشاه داشت در مورد لزوم عدم ایجاد مزاحمت میراث فرهنگی در ساخت و سازهای مردمی، اشاره کرد: طی بازدیدهایی که از بافت تاریخی شهر کرمانشاه صورت گرفت تصمیماتی برای تدوین طرحی برای ساماندهی این بافت تاریخی تا ۲ ماه آینده مشخص و معین شود.