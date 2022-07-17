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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۲

نماینده سازمان روز جهانی چوب در ایران خبر داد؛

میزبانی کرمانشاه در رویداد منطقه‌ای ۲۰۲۲ چوب ایران

میزبانی کرمانشاه در رویداد منطقه‌ای ۲۰۲۲ چوب ایران

کرمانشاه- نماینده سازمان روز جهانی چوب ایران از میزبانی کرمانشاه در رویداد منطقه‌ای ۲۰۲۲ چوب ایران با حضور ۴۰ هنرمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باوندپور ظهر یکشنبه طی نشست خبری با اصحاب رسانه و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در خصوص رویداد منطقه‌ای ۲۰۲۲ چوب ایران که در محل سالن جلسات طاقبستان برگزار شد، اظهار کرد: هرساله در روز جهانی چوب موضوعی مرتبط با محیط زیست مشخص و برنامه‌های مربوطه اجرا و تولید می‌شود که تاکنون برنامه‌های این حوزه طی سال‌های گذشته در کرمانشاه برگزار شده است.

وی با اشاره به زمان برگزاری رویداد منطقه‌ای چوب در ایران افزود: امسال نیز برگزاری این مراسم در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد و از ۲۸ لغایت ۳۱ تیرماه در محوطه تاریخی بیستون میزبان شرکت کنندگان است.

نماینده سازمان روز جهانی چوب در ایران تصریح کرد: طی برگزاری رویداد منطقه‌ای ۲۰۲۲ چوب ایران در مجموع ۴۰ هنرمند شرکت کننده دارد که ۳۰ نفر از آنها به تفکیک در ۲ گروه ۱۵ نفره از خانم‌ها و آقایان کرمانشاهی هستند که هر یک از گروه با خلق یک اثر از طرف کرمانشاه در مسابقه شرکت خواهند کرد.

باوند پور ادامه داد: در این رویداد ۱۰ هنرمند نیز از استان‌های تبریز، همدان، تهران، ارومیه، کرج، اصفهان و شیراز به مدت چهار روز شرکت خواهند داشت که به همراه ۲ گروه از هنرمندان کرمانشاه قرار است ۱۲ اثر را تولید و خلق کنند و در نهایت این آثار در موزه چوب استان کرمانشاه نگهداری خواهد شد.

وی به اهمیت و ضرورت برگزاری رویداد منطقه‌ای ۲۰۲۲ چوب ایران در حوزه محیط زیست و گردشگری اشاره کرد و گفت: از طریق تبلیغاتی که توسط برگزاری این مراسم و رویداد در زمینه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام می‌شود مسیر ورود و شناخت گردشگران به استان کرمانشاه را باز خواهد کرد و باعث شناخت بیشتر مردم نسبت به جاذبه‌های این استان می‌شود.

باوند پور در پایان تاکید کرد: به دلیل مناسب شدن شرایط کرونایی این مراسم به صورت حضوری در استان کرمانشاه و با شعار «دوستی با درخت» و با اجرای طرح انسانی که نهالی را در شرایط سخت محیط زیستی نگهداری می‌کند، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5540698

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