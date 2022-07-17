به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باوندپور ظهر یکشنبه طی نشست خبری با اصحاب رسانه و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در خصوص رویداد منطقهای ۲۰۲۲ چوب ایران که در محل سالن جلسات طاقبستان برگزار شد، اظهار کرد: هرساله در روز جهانی چوب موضوعی مرتبط با محیط زیست مشخص و برنامههای مربوطه اجرا و تولید میشود که تاکنون برنامههای این حوزه طی سالهای گذشته در کرمانشاه برگزار شده است.
وی با اشاره به زمان برگزاری رویداد منطقهای چوب در ایران افزود: امسال نیز برگزاری این مراسم در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد و از ۲۸ لغایت ۳۱ تیرماه در محوطه تاریخی بیستون میزبان شرکت کنندگان است.
نماینده سازمان روز جهانی چوب در ایران تصریح کرد: طی برگزاری رویداد منطقهای ۲۰۲۲ چوب ایران در مجموع ۴۰ هنرمند شرکت کننده دارد که ۳۰ نفر از آنها به تفکیک در ۲ گروه ۱۵ نفره از خانمها و آقایان کرمانشاهی هستند که هر یک از گروه با خلق یک اثر از طرف کرمانشاه در مسابقه شرکت خواهند کرد.
باوند پور ادامه داد: در این رویداد ۱۰ هنرمند نیز از استانهای تبریز، همدان، تهران، ارومیه، کرج، اصفهان و شیراز به مدت چهار روز شرکت خواهند داشت که به همراه ۲ گروه از هنرمندان کرمانشاه قرار است ۱۲ اثر را تولید و خلق کنند و در نهایت این آثار در موزه چوب استان کرمانشاه نگهداری خواهد شد.
وی به اهمیت و ضرورت برگزاری رویداد منطقهای ۲۰۲۲ چوب ایران در حوزه محیط زیست و گردشگری اشاره کرد و گفت: از طریق تبلیغاتی که توسط برگزاری این مراسم و رویداد در زمینههای میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری انجام میشود مسیر ورود و شناخت گردشگران به استان کرمانشاه را باز خواهد کرد و باعث شناخت بیشتر مردم نسبت به جاذبههای این استان میشود.
باوند پور در پایان تاکید کرد: به دلیل مناسب شدن شرایط کرونایی این مراسم به صورت حضوری در استان کرمانشاه و با شعار «دوستی با درخت» و با اجرای طرح انسانی که نهالی را در شرایط سخت محیط زیستی نگهداری میکند، برگزار خواهد شد.
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