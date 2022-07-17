پروژه های نیمه کاره شهرستان نهاوند در حال تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام احمدوند یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند عنوان کرد: نماز جمعه جایگاهی است که مسئولین از طریق آن و تریبون نماز جمعه برنامه‌های خود را باید در اختیار مردم بگذارند.

وی افزود: متأسفانه به علت عدم مدیریت مناسب پروژه‌های نیمه کاره شهرستان در حال تخریب هستند.

فرماندار شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه زیبنده مدیران نیست که ارباب رجوع‌هایش را براند، گفت: با هیچ مدیری عهد اخوت نبسته ایم و از این به بعد با مدیرانی که وظایف خود را به خوبی انجام ندهند برخورد خواهیم کرد.

احمدوند خاطرنشان کرد: با هیچ مدیری رودربایستی نداریم و با جدیت با مدیران خاطی برخورد خواهیم کرد.