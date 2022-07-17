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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۲

فرماندار نهاوند هشدار داد؛

پروژه های نیمه کاره شهرستان نهاوند در حال تخریب است

پروژه های نیمه کاره شهرستان نهاوند در حال تخریب است

همدان- فرماندار نهاوند گفت: متاسفانه به علت عدم مدیریت مناسب پروژه‌های نیمه کاره این شهرستان در حال تخریب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام احمدوند یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند عنوان کرد: نماز جمعه جایگاهی است که مسئولین از طریق آن و تریبون نماز جمعه برنامه‌های خود را باید در اختیار مردم بگذارند.

وی افزود: متأسفانه به علت عدم مدیریت مناسب پروژه‌های نیمه کاره شهرستان در حال تخریب هستند.

فرماندار شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه زیبنده مدیران نیست که ارباب رجوع‌هایش را براند، گفت: با هیچ مدیری عهد اخوت نبسته ایم و از این به بعد با مدیرانی که وظایف خود را به خوبی انجام ندهند برخورد خواهیم کرد.

احمدوند خاطرنشان کرد: با هیچ مدیری رودربایستی نداریم و با جدیت با مدیران خاطی برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 5540710

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