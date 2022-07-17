ثبت امتیاز تاریخی وفایی در فصل جدید حرفه ای های اسنوکر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل راز روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، حسین وفایی نماینده شایسته اسنوکر کشورمان ظهر امروز یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ در نخستین رقابت خود در فصل جدید انجمن حرفه‌های اسنوکر جهان به میدان رفت و موفق شد حریف هنگ کنگی را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دهد تا جواز حضور در مسابقات مسترز اروپا را کسب کند.

از مهمترین نکات این مسابقه ثبت بریک (امتیاز) ۱۴۷ حسین وفایی در یک رویداد رسمی بوده است. ۱۴۷ بالاترین امتیازی است که یک ورزشکار در یک فریم می‌تواند کسب کند و وفایی برای نخستین بار در تور حرفه‌ای ها موفق به انجام این کار شد.

مسابقات مقدماتی مسترز اروپا ۲۴ تیرماه لغایت ۲ مردادماه (۱۵-۲۴ جولای) در شهر لستر انگلستان برگزار می‌شود و وفایی با پیروزی در نخستین گام موفق شد تا به مرحله اصلی این مسابقات راه پیدا کند.