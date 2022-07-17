بستری ۱۳ بیمار کرونایی در نهاوند/ روند ابتلا افزایشی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسان خیشوند یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند گفت: وارد پیک جدید کرونا شدیم و روند افزایشی از ابتدای هفته اخیر در کشور شروع شده و در نهاوند نیز روند ابتلا صعودی است.

وی با بیان اینکه این روزها، افزایش مراجعه و افزایش بستری در مراکز درمانی و پایگاه جامع سلامت را شاهد هستیم، اضافه کرد: در دو بیمارستان نهاوند ۱۳ نفر بستری کرونایی داریم و ۲ نفر در بخش آی. سی. یو و ۲ نفر نیز در بخش اطفال بستری هستند.

رئیس مرکز بهداشت نهاوند ادامه داد: شهرستان نهاوند هم اکنون در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد و ۶ شهر دیگر استان در شرایط زرد قرار دارند.

خیشوند در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: سوئه جدید کرونا چرخش پیدا کرده که خوشبختانه در بحث مرگ و میر کاهشی است ولی سرایت پذیری بسیار بالایی دارد.

وی افزود: با استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری و انجام شیوه نامه می‌توانیم از این پیک و از این شرایط خارج شویم.

خیشوند، در خصوص آمار واکسیناسیون گفت: در شهرستان نهاوند در جمعیت بالای ۱۲ سال ۸۸ درصد واکسن نوبت اول، ۷۶ درصد نوبت دوم، ۳۶ درصد نوبت سوم انجام شده است که در رده سنی بالای ۱۲ سال از میانگین استانی پایین‌تر هستیم.

رئیس مرکز بهداشت نهاوند گفت: هم مراسم پیش رو و سپس بازگشایی مدارس را داریم که شهروندان باید مراقب این بیماری باشند.

این مسئول با بیان اینکه ترجیحاً مراسم‌ها باید در فضای باز برگزار شوند و اگر در فضای بسته است فاصله فیزیکی رعایت شود؛ ادامه داد: چون در شرایط آبی قرار داریم نمی‌توانیم محدودیتی اعمال کنیم ولی اگر شرایط زرد و نارنجی شود طبق شیوه نامه عمل می‌شود.

خیشوند با تاکید بر اینکه تهویه و گردش هوا در مکان برگزاری مراسمات و ضدعفونی مکان‌های برگزاری بسیار مهم است، اظهار کرد: توصیه می‌شود به سالمندان و کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند از حضور در مراکز بسته تا جای ممکن خودداری کنند.