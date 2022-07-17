مهمترین ویژگی‌ آثار «احمد میرزاده» ارادت وی به ساحت اهل بیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان ظهر یکشنبه در دومین ویژه برنامه «از تبار قلم» که به منظور تجلیل از سید احمد میرزاده، شاعر، نویسنده و محقق مشهدی که با حضور جمعی دیگر از شاعران و نویسندگان برجسته در مشهد مقدس برگزار شد، یکی از مهمترین ویژگی‌های آثار سید احمد میرزاده را ارادت وی به ساحت اهل بیت (ع) به ویژه حضرت رضا (ع) و حضرت مهدی (عج) عنوان و اظهار کرد: توسل همیشگی ایشان به اهل بیت (ع) در خصوص تبیین افکار و سیره زندگی آنان باعث برداشتن گام‌های مؤثری در این حوزه شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با بیان حدیثی از حضرت علی (ع) گفت: ایشان می‌فرمایند «هرکه با کتاب آرامش یابد، هیچ آرامش را از دست نداده است» و در حدیث دیگری می‌فرمایند «کتاب ها بوستان‌های دانشمندان اند» این نشان از آن است که اگر کتاب منبع آرامش در فرد است، خالق آن نیز به همان اندازه ارزشمند و گرانبها است. به عبارت ساده‌تر نویسنده یک اثر، خالق آرامش برای خواننده اثر است.

وی با اشاره به برگزاری دومین دوره از ویژه برنامه «از تبار قلم»، افزود: یکی از اهداف اصلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به ویژه در دوره مدیریتی جدید خود حرکت به سمت ایران کتابخوان و تلاش برای ایجاد جامعه‌ای کتابخوان است. ما در مجموعه کتابخانه های عمومی برای پیشرفت و حرکت سریع‌تر در این مسیر ابتدا با دغدغه کتاب را داشته باشیم.

حجت الاسلام سبزیان با تاکید بر این امر که باید از همه افرادی که در حوزه کتاب فعالیت می‌کنند، تقدیر شود، اظهار کرد: این باعث افتخار ما است که در آستانه فرا رسیدن عیدسعید غدیرخم، میزبان یکی از جلاله های اهل بیت (ع)، سید احمد میرزاده، شاعر، نویسنده و محقق مشهدی هستیم. نویسنده ای که خالق بالغ بر ۲۴ اثر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و همیشه در تلاش بوده است تا با قلم خود درک صحیح و مناسبی از شرایط موجود برای کودکان و نوجوانان به عنوان وفادارترین قشر در هر زمینه‌ای را فراهم سازد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره به وجود روحیه لطیف نویسندگان در آثارشان، گفت: سید احمدمیرزاده در جایی گفته است «من کتاب خواندن را به تماشای فیلم، نوشتن را بر صحبت کردن، قدم زدن در طبیعت را به زندگی شهری، کوهنوردی را به فوتبال، صبوری را به شتاب و مادرم را به همه دنیا ترجیح می دهم» و این جلمه به تنهایی سندی مستدل و محکم بر اثبات روحیه لطیف وی است.

ادبیات لایه پنهان رسانه‌های تأثیرگذار جهان است

در این مراسم سید احمدمیرزاده، شاعر، نویسنده و محقق حوزه ادبیات کودک و نوجوان ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: اگر من در زندگی مایه و برکتی دارم تنها در مهر علی (ع) است و دستاویز من در تمامی سختی‌های زندگی توسل به آن حضرت بوده است. همانطور که برگزاری این آئین در چنین روز فرخنده ای را از کرامات ایشان نسبت به خود می دانم.

نویسنده و محقق حوزه ادبیات کودک و نوجوان با بیان اینکه در سنین نوجوانی با سختی‌های فراوان از مشهد به خدمت شاعرانی بزرگی همچون قیصر امین پور، محمدرضا سرشار و … می‌رسیدم، افزود: امروز روی صحبت من با مسئولین فرهنگی از شهر مقدس مشهد است، شهری که در شرق کشور قرار گرفته است و هنرمندان آن بعضاً به دست فراموشی سپرده می‌شوند و لاجرم برای دیدن شدن دست به مهاجرت بزنند.

وی تصریح کرد: مشهد شاهراه، پایگاه و خاستگاه زبان فارسی است. زبانی که حامل تمدن، فرهنگ و آموزه‌های تشیع است و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

میرزاده در رابطه با حوزه ادبیات کودک و نوجوان در جامعه، اظهار کرد: دوای هر درد فرهنگی در توجه به حوزه ادبیات کودک و نوجوان است. در واقع ادبیات لایه پنهان رسانه‌های تأثیرگذار جهان است.