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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۵

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد؛

واکسیناسیون یک میلیون و ۱۰۰ هزارراس دام سبک در کهگیلویه وبویراحمد

واکسیناسیون یک میلیون و ۱۰۰ هزارراس دام سبک در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- معاون عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار راس دام سبک درطرح ملی محرومیت‌زدایی و واکسیناسیون عشایر در شهرستانهای مختلف استان واکسینه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی طرح ملی محرومیت‌زدایی و واکسیناسیون عشایر کهگیلویه و بویراحمد افزود: عشایر پس از حذف ارز ترجیحی، در تأمین نهاده‌های دامی دچار مشکل شدند.

وی بیان داشت: عشایر، بیشترین پروتئین کشور را تأمین می‌کنند و طرح ملی محرومیت‌زدایی، واکسیناسیون و تأمین داروی عشایر اقدامی ارزشمند برای حمایت از عشایر است.

حاجی زاده با بیان اینکه در این طرح دام‌ها علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند، گفت: این طرح به مدت سه روز توسط ۳۰۰ نفر و در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دومین استان، اجرایی می‌شود.

کد مطلب 5540733

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