واکسیناسیون یک میلیون و ۱۰۰ هزارراس دام سبک در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی طرح ملی محرومیتزدایی و واکسیناسیون عشایر کهگیلویه و بویراحمد افزود: عشایر پس از حذف ارز ترجیحی، در تأمین نهادههای دامی دچار مشکل شدند.
وی بیان داشت: عشایر، بیشترین پروتئین کشور را تأمین میکنند و طرح ملی محرومیتزدایی، واکسیناسیون و تأمین داروی عشایر اقدامی ارزشمند برای حمایت از عشایر است.
حاجی زاده با بیان اینکه در این طرح دامها علیه بیماری تب برفکی واکسینه میشوند، گفت: این طرح به مدت سه روز توسط ۳۰۰ نفر و در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دومین استان، اجرایی میشود.
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