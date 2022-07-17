واکسیناسیون یک میلیون و ۱۰۰ هزارراس دام سبک در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی طرح ملی محرومیت‌زدایی و واکسیناسیون عشایر کهگیلویه و بویراحمد افزود: عشایر پس از حذف ارز ترجیحی، در تأمین نهاده‌های دامی دچار مشکل شدند.

وی بیان داشت: عشایر، بیشترین پروتئین کشور را تأمین می‌کنند و طرح ملی محرومیت‌زدایی، واکسیناسیون و تأمین داروی عشایر اقدامی ارزشمند برای حمایت از عشایر است.

حاجی زاده با بیان اینکه در این طرح دام‌ها علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند، گفت: این طرح به مدت سه روز توسط ۳۰۰ نفر و در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان دومین استان، اجرایی می‌شود.