تعامل ادارات و مدیران با رسانه ها امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمیان عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی با خبرنگاران آستارا بر تعامل ادارات و مدیران با رسانهها و خبرنگاران تاکید کرد و افزود: تعامل خوب مدیران دستگاههای اجرایی با رسانهها ضرورت دنیای امروز است و متأسفانه برخی مدیران با رسانهها و خبرنگاران تعامل خوبی ندارند.
معاون فرهنگی و رسانهای فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه نقد سازنده کارساز است و باید به آن احترام گذاشت، گفت: انتقادات منصفانه اصحاب رسانه یک ظرفیت مهم برای بهبود عملکرد مدیران اجرایی و خدماتی است و مسئولان، مدیران و روابطعمومیها چنین فرصتی را برای همه رسانهها به صورت ویژه و خاص ایجاد کنند تا ارتباطی مطلوب و اثربخش شکل بگیرد و بتوان از ظرفیت خرد جمعی در رفع مشکلات و دغدغهها بهره گرفت.
ابراهیمیان تعدد رسانهها در آستارا را مطلوب دانست و اظهار کرد: رسانهها در آستارا مشکلات جدی دارند و یکی از مشکلات اساسی مطبوعات در این شهرستان افزایش هزینههای چاپ نشریات است.
معاون فرهنگی و رسانهای فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان پایین بودن ضریب کیفی و نظم در انتشار را دلیل عدم برخورداری مطبوعات آستارا از یارانه مطبوعاتی دانست و گفت: مشکلات مطبوعات در حال حاضر به مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی از تشکیل شعبه خانه مطبوعات در آستارا خبر داد و گفت: در صورت به حد نصاب رسیدن اعضا شعبه خانه مطبوعات گیلان در این شهرستان راه اندازی شده و امیدواریم از این طریق مشکلات این قشر این نیز مرتفع شود.
ابراهیمیان گفت: با توجه به اینکه بیماری کرونا باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای رسانهها شد پیگیریهای لازم برای اعطای تسهیلات کم بهره به خبرنگاران در حال انجام است.
معاون فرهنگی و رسانهای ارشاد گیلان به مشکلات مسکن خبرنگاران نیز اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز پیگیریها و اقداماتی در حال انجام است که امیدوارم به نتیجه برسد.
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