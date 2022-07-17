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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۶

رئیس سازمان آتش نشانی کرج خبر داد؛

اطفای حریق دپوی ضایعات در کرج

اطفای حریق دپوی ضایعات در کرج

البرز- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: با تلاش آتش نشانان، حریق دپوی ضایعات در حیاط ساختمان مسکونی پس از دو ساعت مهار و اطفا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۰۷ دقیقه در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از حریق دپوی ضایعات در بیلقان کوچه سازمان آب مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۱۲۸،۱۱۸،۱۱۲،۱۰۷ به محل حریق اعزام شدند.

وی افزود: این حریق در زیر زمین ساختمان مسکونی (حدوداً ۴۰ متری) و حیاط ساختمان مذکور رخ داد که با تلاش آتش نشانان حریق پس از دو ساعت بیست دقیقه کاملاً مهار و اطفا شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: برای اطفا این حریق ۱۴ نفر نیروی آتش نشان به همراه یک دستگاه تانکر ۳۰۰۰۰ لیتری آب و پنج دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

کد مطلب 5540769

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