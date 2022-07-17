تعداد روستاهای دارای تنش آبی در استان سمنان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات منطقه محروم خارتوران بخش بی ارجمند به میزبانی حسینیه امام زمان (عج) روستای احمد آباد، بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته، در بحث آبرسانی با تانکر به روستاهای استان در سال جاری بالغ بر ۱۱ روستا کاهش یافته و در آینده با جدیت پیگیری خواهد شد تا تمامی روستاها از آب شُرب پایدار بهره مند شوند.

وی افزود: مسائل مطرح شده در خصوص اینترنت تلفن همراه، آب شُرب، بهسازی و مرمت طرح هادی، احیا قنوات، مباحث زیست محیطی، تأمین نهاده دامی و سایر موارد بررسی، پیگیری و رسیدگی می‌شود

استاندار سمنان تاکید کرد: هفته گذشته با حضور رئیس کمیسیون عمرانی مجلس، نماینده شاهرود و میامی و تعدادی از معاونان وزرا از پروژه‌های سطح شهرستان به صورت میدانی بازدید، بررسی و تصمیمات مطلوب در راستای طرح‌های هادی، آبرسانی به مناطق محروم و گازرسانی به منطقه دهستان طرود، خارتوران و پل ابریشم اتخاذ شد.

هاشمی با بیان اینکه امروز دورترین نقاط استان نیز خدمت رسانی دریافت می‌کنند و این نگاه دولت سیزدهم حجت‌الاسلام رئیسی است، گفت: امروز عزت، امنیت و اقتدار ما در سایه فرهنگ ایثار و شهادت و نعمت ولایت است.