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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۶

رئیس کل نظام پزشکی:

۷۰ هزار و ۸۰۰ نفر از پزشکان پروانه مطب دارند

۷۰ هزار و ۸۰۰ نفر از پزشکان پروانه مطب دارند

زنجان-رئیس کل نظام پزشکی گفت: ۷۰ هزار و ۸۰۰ نفر از پزشکان پروانه مطب دارند که بالای ۶۰ درصد این تعداد در مراکز درمانی دولتی یا خصوصی فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس‌زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در زنجان، گفت: در دو سال کرونا میزان پرونده‌های تشکیل شده در نظام پزشکی کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته هفت هزار و ۵۰۰ پرونده پزشکی تشکیل شده و برای ۸۲ درصد موارد هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی به نفع بیمار رای دادند.

رئیس کل نظام پزشکی گفت: میزان قصور پزشکی در ایران نسبت به دنیا پایین‌تر است و در رشته‌های زنان و زایمان، دندانپزشکی و پزشک عمومی، معمولاً به دلیل حساسیت و دشواری کار، میزان شکایت مردم بیشتر است.

رئیس زاده تاکید کرد: ۷۰ هزار و ۸۰۰ نفر از پزشکان پروانه مطب دارند که بالای ۶۰ درصد این تعداد در مراکز درمانی دولتی یا خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: توزیع پزشکان در کشور متناسب نیست و حدود ۴۰ درصد متخصصان در ۵ کلان شهر ساکن هستند.

رئیس زاده گفت: هرسال به نسبت رشدی که در هزینه‌های مصرفی، تجهیزات و غیره وجود داد با کاهش میزان تعرفه پزشکان مواجه هستیم در خصوص تبعیض و نابرابری تلاش می‌کنیم در حوزه جامعه پزشکی عدالت بین‌رشته‌ای برقرار شود.

رئیس کل نظام پزشکی افزود: میانگین پرداخت مالیات نسبت به میانگین سایر صنوف ۴ برابر بوده و هیچکس عدد دقیقی از فرار مالیاتی پزشکان ندارد و اعدادی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود کاملاً نادرست است.

کد مطلب 5540785

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