به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس‌زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در زنجان، گفت: در دو سال کرونا میزان پرونده‌های تشکیل شده در نظام پزشکی کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته هفت هزار و ۵۰۰ پرونده پزشکی تشکیل شده و برای ۸۲ درصد موارد هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی به نفع بیمار رای دادند.

رئیس کل نظام پزشکی گفت: میزان قصور پزشکی در ایران نسبت به دنیا پایین‌تر است و در رشته‌های زنان و زایمان، دندانپزشکی و پزشک عمومی، معمولاً به دلیل حساسیت و دشواری کار، میزان شکایت مردم بیشتر است.

رئیس زاده تاکید کرد: ۷۰ هزار و ۸۰۰ نفر از پزشکان پروانه مطب دارند که بالای ۶۰ درصد این تعداد در مراکز درمانی دولتی یا خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: توزیع پزشکان در کشور متناسب نیست و حدود ۴۰ درصد متخصصان در ۵ کلان شهر ساکن هستند.

رئیس زاده گفت: هرسال به نسبت رشدی که در هزینه‌های مصرفی، تجهیزات و غیره وجود داد با کاهش میزان تعرفه پزشکان مواجه هستیم در خصوص تبعیض و نابرابری تلاش می‌کنیم در حوزه جامعه پزشکی عدالت بین‌رشته‌ای برقرار شود.

رئیس کل نظام پزشکی افزود: میانگین پرداخت مالیات نسبت به میانگین سایر صنوف ۴ برابر بوده و هیچکس عدد دقیقی از فرار مالیاتی پزشکان ندارد و اعدادی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود کاملاً نادرست است.