توسعه حوزه بهداشت و درمان نیازمند ورود بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری ظهر یکشنبه در ویژه مراسم کلنگ‌زنی پروژه ساختمان مرکزی نظام پزشکی مرکز آستان زنجان با حضور رئیس کل نظام پزشکی در سالن همایش انجمن خیریه مهرانه برگزار شد، گفت: حوزه سلامت طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ۲۵ الی ۳۰ درصد در دست دولت بوده و موفقیت سازمان‌ها دولتی نیز در همین حد است.

وی اظهار کرد: ۷۰ الی ۷۵ درصد حوزه سلامت در دست بخش‌های غیردولتی بوده که در بین بخش غیردولتی سمن‌ها بخش مهمی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: برای پیشرفت حوزه سلامت باید بخش دولتی و بخش خصوصی دست به دست هم دهند و به صورت جدی با هم همکاری کنند و از پتانسیل‌های یکدیگر استفاده کرده و تقویت کنند.

بختیاری تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان آماده هرگونه همکاری با سازمان نظام پزشکی است تا بتوانیم گام موثری در جهت اعتلای سلامت استان زنجان برداریم.

وی گفت: زمانی که صحبت از همکاری، همیاری و همدلی می‌شود در حوزه سلامت بهتر یا بدتر بودن نیست بلکه یک الزام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، بیان داشت: در حوزه سلامت ارتباط بین دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی یک الزام بسیار جدی است که باید در راستای کاهش تنش‌ها و افزایش تعامل‌ها گام برداریم.

بختیاری افزود: جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی بود که پیک‌های کرونا را کنترل کرد در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به شیوع از کشورهای غربی، ابتدا شاهد کنترل پیک بیماری در غرب باشیم.

وی تصریح کرد: برای پیشرفت حوزه سلامت باید بخش دولتی و بخش خصوصی دست به دست هم دهند و به صورت جدی با هم همکاری کنند و از پتانسیل‌های یکدیگر استفاده کرده و تقویت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان آماده هرگونه همکاری با سازمان نظام پزشکی است.