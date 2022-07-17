کشف ۶۰ فقره سرقت در بجنورد/ ۶ سارق و مالخر دستگیر شدند

سعید مطهری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام چند مورد سرقت در سطح شهرستان بجنورد، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با بررسی‌های فنی و اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی محل اختفای سارقان شناسایی شد، افزود: در یک عملیات غافلگیرانه ۳ سارق سابقه دار دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های انجام شده به ۶۰ فقره سرقت در بجنورد اعتراف کردند، بیان کرد: سرقت از اماکن خصوصی، دولتی، منزل، مغازه، داخل خودرو و.... از جمله سرقت‌های انجام شده توسط این افراد بود.

سردار مطهری زاده با بیان اینکه در روند رسیدگی به این پرونده ۳ مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان در نهایت بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.