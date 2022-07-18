خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: «طبیعت دانشجو مطالبه‌گری است؛ مطالبه‌گری کنید و از مسئولان بخواهید که کار جدّی بکنند؛ یکی از کارهایی که شماها می‌توانید بکنید این است؛ شما برحذر بدارید مسئولان را از کارهای نمایشی؛ از آنها بخواهید کارهای جدّی و واقعی انجام بدهند؛ این یکی از مطالبات درست و به‌جای دانشجویان است که می‌توانند این را بخواهند.» این جملات از توصیه‌های هفتگانه رهبر معظم انقلاب در دیدار اوایل سال جاری با دانشجویان است.

ایشان در این توصیه‌ها همان طور که می‌بینید، تاکید بر مطالبه گری دارند، اما شاید فکر کنید، این تاکید خطاب به دانشجویان است، خیر، برای همه ما است، همه باید در این جهت حرکت کنیم، که البته توقع از قشر دانشجو به عنوان فعالان و نخبگان جوان جامعه بیشتر است.

اما چند سالی است، که مشاهده می‌کنیم، این مطالبه گری در نهادهای نماز در کشور و سطح استان تهران و با پیش قراولی امام جمعه به عنوان پدر معنوی شهرها در حال اجرا است.

یکی از این شهرها که در آن امام جمعه تاکید عملی و لسانی فراوانی بر مطالبه گری دارد، شهرقدس در غرب استان تهران است، که در همین خصوص با حجت الاسلام رضا جوکار، امام جمعه این شهر به گفتگو پرداختیم، که حاصل آن در ادامه می‌آید.



* شما بارها بر مطالبه گری تاکید کرده اید، در این خصوص نظر کلیتان به عنوان امام جمعه چیست؟

موضوع مطالبه گری در نهاد نماز جمعه پرداخت و عدالت خواهی از شئون امامت جمعه است، چنانکه عدالت از شرایط امامت است، اما باید توجه کنیم که مطالبه گری یکی از شیوه‌های عدالت خواهی به شمار می‌آید.

مطالبه‌گری اقسامی دارد، نباید انتظار داشت تنها در روز جمعه و تریبون نماز جمعه مطالبه گری صورت بگیرد، نمازجمعه به عنوان بزرگ‌ترین و رساتر رسانه حاکمیت اسلامی، فرهنگ ساز مطالبه گری است، بنابراین در نهاد نماز جمعه، دفتر امام‌جمعه و مراجعات امام‌جمعه و حضور امام‌جمعه در طول هفته، مسئله مطالبه‌گری پیگیری می‌شود زیرا امام‌جمعه تراز، امام هفته است یعنی از این جمعه تا جمعه آینده این امام‌جمعه در جای جای برنامه‌ها و در کنار مردم حضور دارد.

باید در ارتباط با مردم و مسئولان موضوع مطالبه‌گری در نماز جمعه فرهنگ ساز شود، یکی از اقسام شیوه مطالبه‌گری این است که در طول هفته در جلسات مختلف امام‌جمعه مطالبه‌گری کند تا مطالبات و درخواست‌های مردم از طریق مسئولان حل شود؛ بنابراین اگر امام‌جمعه در طول هفته به شیوه‌ای مختلف تلفنی، حضوری، مکاتبه‌ای از مسئولان مطالبه‌گری را انجام داد و به نتیجه لازم نرسید، این موضوع را می‌تواند با حفظ حرمت و جایگاه افراد در تریبون نماز جمعه مطرح کند، البته موضوع باید به‌گونه‌ای بیان شود که آسیبی به حیث و افراد و شخصیت‌های وارد نشود. حتی اگر مطالبه گری از طرق مختلف به نتیجه رسید، امام‌جمعه باید با انصاف انقلابی خود از همان جایگاه تقدیر و تشکر را از مسئولان داشته باشد.

حتی گاهی ممکن است امام‌جمعه مطالبه مردم را از روش‌های مختلف پیگیری کرده باشد تا به نتیجه برسد، بنابراین باید از همان تریبون نماز جمعه این تقدیر و تشکر را بیان کند تا سبب ایجاد روحیه انقلابی در میان مردم و تقویت مسئولیت‌پذیری مسئولان و امیدآفرینی برای مردم باشد، بنابراین امام‌جمعه می‌تواند تشکر و قدردانی خود از مسئولان را در زمان تحقق مطالبات مردم در تریبون نماز جمعه بیان کند تا مردم بدانند که مطالبات آن‌ها انجام‌شده و مسئولان هم با قوت بیشتر فعالیت کنند.

* در خصوص فرهنگ مطالبه گری که از مطالبات مقام معظم رهبری بوده چه اقداماتی انجام دادید؟

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انتقال فرهنگ مطالبه‌گری به مردم از طریق تریبون نماز جمعه یکی از اقدامات اساسی در این زمینه بوده است، راه و روش صحیح فرهنگ مطالبه‌گری باید در خطبه‌ها و نشست‌ها توسط امام‌جمعه تبیین شود، مردم هم باید مطالبه‌گری را حق خودشان بدانند و هم باید به آداب آن پایبند باشد، از سوی دیگر امام‌جمعه هم باید شرایط مطالبه‌گری را از طریق جلسات سخنرانی، نشست‌های صمیمی و رودررو و شیوه‌های مختلف در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان از حقوقشان مطالبه‌گری کنند و از این طریق با روش صحیح و درست به مطالبه گری بپردازند.

البته این را هم باید بدانیم، یکی از روش‌های مطالبه، مطالبه‌گری از خود مردم است، این‌گونه نیست که همیشه مردم مطالبه کننده باشند، گاهی ضرورت دارد ما از مردم برخی مسائل همچون ترک سنت نادرست و خرافه در سبک زندگی اجتماعی‌شان را اصلاح کنند، بنابراین امام‌جمعه در بحث مطالبه‌گری از مردم بخواهد که این روش را اصلاح کنند، یا حضور مردم در برخی از مناسبت‌های دینی و مذهبی و ملی از دیگر مطالباتی است که از طریق امام‌جمعه صورت می‌گیرد و از مردم خواسته می‌شود در این مناسبت‌ها شرکت کنند.

موارد زیادی در زمینه مطالبه گری وجود دارد که امکان بیان همه آن‌ها وجود ندارد، اما در همین سه سال اخیر چندین بار در رابطه با راه‌اندازی ایستگاه سنجش آلودگی هوا مطالبه‌گری کرده بودم که پس از پیگیری‌های زیاد این ایستگاه راه‌اندازی شد و ما از تریبون نمازجمعه از مسئولان قدردانی کردیم، همچنین راه‌اندازی پایگاه دائم انتقال خون در شهر قدس از طریق مطالبات مردم این شهر بود، زیرا این منطقه بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و پایگاه انتقال خون به‌صورت غیررسمی و غیردائمی فعالیت داشت اما خوشبختانه پس از چندین بار مطالبه‌گری با موافقت مسئولان در هفته گذشته این پایگاه در شهر قدس راه‌اندازی شد.

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در رابطه با زیرساخت‌های انتظامی که هیچ تناسبی با وضعیت جمعیت و تراکم منطقه ندارد، چندین بار تقاضا کردیم تا این موضوع مورد توجه قرار گیرد، خوشبختانه اخیراً ۲۰ دستگاه موتورسیکلت به همراه نیروهای خدوم انتظامی به مجموعه منطقه انتظامی قدس اضافه شد و مشکل حضور معتادان متجاهر و بر هم زنندگان نظم اجتماعی هم تا حدودی برطرف شد که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

* مشکل‌های فرهنگی در بوستان‌های نماز جمعه مورد انتقاد مردم است، چه اقداماتی در این خصوص انجام داده اید؟

یکی از مطالبات مردمی که همچنان پیگیری آن هستیم، مشکل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی در بوستان‌های نماز جمعه است، این موضوع را چندین بار مورد اشاره قرار داده‌ایم، اما تاکنون حل نشده است، به همین منظور به همراه شماری از جوانان و نوجوانان به‌صورت میدانی در بوستان‌ها حضور می یابیم تا این مشکل حل شود که امیدواریم مسئولان پای‌کار بیایند و این موضوع را حل کنند.

خوشبختانه اکنون به‌صورت منظم، مسئولان علاوه بر اینکه به‌صورت هفتگی در نماز جمعه میز خدمت برگزار می‌کنند، هر دو هفته یک‌بار هم به همراه امام‌جمعه در یکی از مساجد پاسخگو مطالبات مردم هستند.