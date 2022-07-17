توقف پروژه های دانشگاه صنعتی بیرجند به دلیل نبود اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی امروز با حضور در دانشگاه صنعتی بیرجند و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام ، از پروژه های نیمه تمام عمرانی این دانشگاه بازدید کرد.

سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران در خصوص بازدید استاندار از این دانشگاه اظهار کرد: استاندار امروز از پروژه های نیمه تمام دانشگاه صنعتی بیرجند شامل سالن در حال احداث ورزشی، سالن چند منظوره دانشگاه ، خوابگاه های پسران و دختران که به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده اند، بازدید کرد.

به گفته عباسعلی رضا پور استاندار همچنین از زیرساخت های ایجاد شد ه در دانشگاه صنعتی بیرجند مانند ساختمان مرکزی، مسجد دانشگاه بازدید و با توضیحات که در هر مورد داده شد در جریان مشکلات موجود در هر زمینه قرار گرفت .

وی اضافه کرد: در پایان بازدید استاندار از دانشگاه صنعتی بیرجند مقرر شد در جلسه ای با حضور معاون هماهنگی عمرانی استانداری، مدیر کل دفتر فنی استانداری و سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند مشکلات اعتباری موجود بررسی شود تا در جلسه ای که با حضور استاندار برگزار خواهد شد، تصمیمات لازم برای تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام این دانشگاه گرفته شود.

وی تصریح کرد: از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به خراسان جنوبی ۳میلیارد تومان برای دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر گرفته شده که دو میلیارد تومان آن تاکنون تخصیص یافته است .

رضاپور ادامه داد: در بازدید استاندار از این دانشگاه، درخواست کردیم که از اعتبارات متمم سفر ریاست جمهوری به استان یا اعتبارات سفر دوم با توجه به مشکلات موجود در زمینه زیرساخت های این دانشگاه، اعتباراتی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دانشگاه اختصاص یابد.