تصمیمات اتخاذ شده در جلسات باید عملیاتی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده استان، با تأکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و واحدهای دانش‌بنیان در حل معضلات اجتماعی، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان نباید تنها محدود به بخش تولید بوده و این شرکت‌ها در حوزه علوم انسانی و رفع معضلات اجتماعی هم باید فعال و تأثیرگذار باشند.

وی افزود: برای حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی، باید روش‌های خود را به‌روز کنیم و به سراغ راهکارهایی برویم که سریع‌تر ما را به هدف می‌رسانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: جامعه با معضلات زیادی درگیر است و تک‌تک ما به عنوان مسؤولان و کارگزاران دولت وظیفه داریم برای حل این معضلات تلاش کنیم.

محمدی با انتقاد از فرافکنی و سلب مسؤولیت برخی دستگاه‌ها از خود، بیان داشت: جلسات نباید صرفاً برای ارائه گزارش و رفع تکلیف باشد؛ بلکه تصمیماتی که می‌گیریم، باید عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: وقتی برخی از معضلات پس از سال‌ها همچنان وجود دارد نشان می‌دهد که راه‌حل‌های ما ناقص است و مطابق با واقعیت‌های جامعه تصمیم نگرفته‌ایم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی در همین رابطه به موضوع جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب و ولگرد اشاره کرد و گفت: علت اینکه هنوز با این مشکل درگیر هستیم در پیش گرفتن راهکارهای غیربومی و برخوردهای هیجانی است که موجب افزایش جمعیت این حیوانات شده است.

وی یادآور شد: راهکارهای علمی و منطبق با شرایط و واقعیت‌های جامعه در این خصوص باید توسط دستگاه‌های مسؤول مشخص و عملیاتی شود و فرافکنی و سلب مسؤولیت در این خصوص قابل قبول نیست.

محمدی در خصوص گزارش دانشگاه علوم پزشکی تبریز مبنی بر بیماری‌های انتقال یافته از پشه‌های آئدس مهاجم، ضمن تاکید بر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه، گفت: در کنار این موضوع توجه به مشکلات بومی استان نظیر توزیع غیربهداشتی مواد لبنی و بروز بیماری‌هایی نظیر تب‌مالت نیز مورد توجه جدی قرار گیرد و دستگاه‌های مسؤول در حوزه سلامت مردم در این زمینه اقدام اساسی کنند.

در این جلسه موضوعات مرتبط با حوزه سلامت از جمله ممنوعیت تبلیغ و مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، کنترل بیماری‌های انتقال‌یافته از پشه‌های آئدس مهاجم و کنترل و سامان‌دهی سگ‌های ولگرد همچنین موضوع بهره‌گیری از ایده‌های دانش‌بنیان در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و هوشمندسازی اقدامات این حوزه بررسی شد.