آغاز نوسازی و سامان دهی مدارس در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در ارتباط تصویری با وزیر آموزش و پرورش در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح شهید پناهی با هدف ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی کشور، اظهار داشت: در استان آذربایجان شرقی، ۳۰۹ مدرسه کانکسی وجود دارد که از این تعداد، ۱۲۶ مدرسه دارای بیش از ۱۰ دانشآموز هستند.
وی با اشاره به اهتمام دولت مردمی و عدالتمحور سیزدهم به احیای عدالت آموزشی در مناطق کمبرخوردار، گفت: در این راستا اقدامات خوبی در استان شروع شده و استقبال و همکاری خوبی هم از طرف خیرین، فعالان بخش خصوصی و نهادهای انقلابی صورت گرفته است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر پیامدهای مثبت نوسازی مدارس کانکسی ازجمله مهاجرت معکوس و افزایش سرانه و کیفیت آموزش در مناطق کمبرخوردار، از وزارت آموزش و پرورش خواست تا نسبت به جذب نیروی انسانی بومی و تأمین منابع معلمان حقالتدریس در این مناطق اهتمام ویژه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نوسازی و ساماندهی ۱۲۶ مدرسه کانکسی و ۲۹ مدرسه سنگی در قالب طرح شهید پناهی در استان آغاز میشود، افزود: با حمایت وزارت آموزش و پرورش و همت جدی مسئولان استان، سعی میکنیم تا این طرح طی دو سال به صورت کامل انجام شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از محل منابع سفر استانی رئیس جمهور هم اعتبارات خوبی برای این امر اختصاص یافته است، افزود: با برخی از شرکتهای معدنی هم وارد قرارداد شدهایم تا بخشی از این کار را انجام دهند.
گفتنی است عملیات اجرایی ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی با جمعیت بیشتر از ۱۰ دانشآموز، در قالب طرح «شهید رضا پناهی» با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.
نظر شما