تسریع در اجرای پروژه ها اولویت شهرداری تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه روگذرهای میدان شهید فهمیده در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفت و ضمن صدور دستور تسریع در پیگیری موارد، تاکید کرد: با توجه به پیشرفت پروژه و اجرای دیواره‌های روگذرها، نسبت به آرام سازی فضا و روان سازی ترافیک مسیر اقدام شود.

وی ادامه داد: تسریع در اجرای پروژه‌ها با هدف جلب رضایت شهروندان در اولویت شهرداری قرار دارد.

سامان احمدزاده، جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز نیز ضمن ارائه گزارش در خصوص افزایش عرض معبر روگذرهای شمالی و جنوبی به ۵.۵ متر گفت: برای عرشه هر دو روگذر ۸۰۰ تن ورق مورد نیاز است که ۴۰۰ تن آن موجود بوده و بقیه خریداری می‌شود.

وی با اشاره به فعال بودن هر دو پروژه در ضلع شمالی و جنوبی اظهار کرد: در ضلع شمالی یک پایه باقی مانده که تا دو هفته آینده احداث پایه‌ها به اتمام می‌رسد.

احمدزاده اظهار امیدواری کرد با توجه به سرعت پیشرفت پروژه، عملیات عرشه گذاری تا پایان مهر به اتمام برسد.