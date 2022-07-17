۲۲۰طرح اشتغال مددجویان بهزیستی ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نمادین افتتاح این طرح‌ها با حضور مسئولان محلی در شهر ایلام برگزار و یک کارگاه خیاطی افتتاح شد.

مدیر کل بهزیستی استان ایلام در حاشیه این آیین توضیح داد: برای اجرای این طرح‌ها بین ۵۰۰ تا یک میلیارد ریال تسهیلات به جامعه هدف پرداخت شده است.

حسین نورعلیوند با ذکر اینکه طول سال گذشته در مجموع ۷۰۰ فقره تسهیلات اشتغال به مددجویان پرداخت شده، مجموع تسهیلات اشتغال پرداختی به مددجویان در طول سال گذشته را در مجموع ۴۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی اظهار کرد: این اعتبار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و در زمینه کارفرمایی و خویش فرمایی برای اجرای طرح‌هایی نظیر دامداری، پرورش زنبور، قالی و گلیم بافی و کسب و کار پرداخت شده است.

به گفته وی، برای جلوگیری از انحراف شغلی مددجویان، در کنار پرداخت تسهیلات آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای ارایه و توسط کارشناسان این اداره کل بازدیدهای مستمر انجام می‌شود.

مدیر کل بهزیستی ایلام از افزایش اعتبار تسهلیات اشتغالزایی مددجویان در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: امسال هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات اشتغال به مددجویان پرداخت خواهد شد.