به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن جنتی بیان داشت: مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی شهرستان طالقان در حین گشت زنی در داخل شهرک به یک دستگاه خودرو ۲۰۶ مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای متوقف شده مأموران موفق به کشف یک دستگاه گنج یاب دیجیتال قاچاق شدند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری ۳ متهم در این خصوص خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی گنج یاب کشف شده را حدود ۳ میلیارد ریال اعلام کردند.

سرهنگ جنتی در پایان از شهروندان درخواست کرد چنانچه از فعالیت افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز و قاچاق میراث فرهنگی کشور اطلاع دارند، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.