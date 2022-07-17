  1. استانها
  2. البرز
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۳۳

معاون انتظامی البرز خبر داد؛

کشف دستگاه گنج‌یاب قاچاق در طالقان

کشف دستگاه گنج‌یاب قاچاق در طالقان

البرز- معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز از کشف یک دستگاه گنج یاب قاچاق در شهرستان طالقان و دستگیری سه نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن جنتی بیان داشت: مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی شهرستان طالقان در حین گشت زنی در داخل شهرک به یک دستگاه خودرو ۲۰۶ مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروهای متوقف شده مأموران موفق به کشف یک دستگاه گنج یاب دیجیتال قاچاق شدند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری ۳ متهم در این خصوص خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی گنج یاب کشف شده را حدود ۳ میلیارد ریال اعلام کردند.

سرهنگ جنتی در پایان از شهروندان درخواست کرد چنانچه از فعالیت افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز و قاچاق میراث فرهنگی کشور اطلاع دارند، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 5540905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      حمل و نقل فلز یاب جرم نیست، صاحب دستگاه فلزیاب علیه مامورین طرح شکایت کیفری و حقوقی کنند. وکیل جربزه دار بگیرید. مطمین باشید بر تو ده دعوایید. البته خبرگزاری مهر هم گزینشی برخورد نکند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه